Главное за среду: Депозитные предложения небольших банков, международные резервы и новый министр обороны

Как изменялось количество вкладчиков и суммы вкладов небольших банков в июле, планируют ли банкиры снижать ставки и дальше, и кто из них предлагает лучшую доходность уже в сентябре — в свежем обзоре «Минфина».

Хищение 8,4 миллиарда Приватбанка: НАБУ и САП передали в суд дело

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передали в суд дело о хищении средств ПриватБанка на общую сумму более 8,4 млрд грн.

Покупка недвижимости в Болгарии: цена, нюансы сервиса и подсчета «квадратов»

Болгарские квадратные метры, несмотря на удорожание, остаются доступными для украинского покупателя. Причем не только в плане цены: здесь гораздо более мягкие правила финансового мониторинга, чем в большинстве других европейских стран, что тоже очень важно. Сколько стоит недвижимость в Болгарии, самые интересные варианты для покупки, и стоит ли покупать сейчас, выяснял «Минфин».

Умеров стал новым министром обороны Украины. Что о нем известно

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров о назначении Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Украина не использует экспорт по полной. Что и куда мы экспортируем и на чем зарабатываем больше всего (видео)

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит об экспортном потенциале Украины, что и куда мы экспортируем и каковы проблемы нашего отрицательного сальдо.

После исторического рекорда международные резервы снизились до 40,4 миллиарда долларов. НБУ назвал причины

По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $40 387,2 млн. В августе международные резервы снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров.