Главное за среду: Депозитные предложения небольших банков, международные резервы и новый министр обороны

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 сентября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Депозитные предложения небольших банков, международные резервы и новый министр обороны

Как изменились депозитные предложения небольших банков: кто платит частным клиентам больше всего

Как изменялось количество вкладчиков и суммы вкладов небольших банков в июле, планируют ли банкиры снижать ставки и дальше, и кто из них предлагает лучшую доходность уже в сентябре — в свежем обзоре «Минфина».

Хищение 8,4 миллиарда Приватбанка: НАБУ и САП передали в суд дело

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передали в суд дело о хищении средств ПриватБанка на общую сумму более 8,4 млрд грн.

Покупка недвижимости в Болгарии: цена, нюансы сервиса и подсчета «квадратов»

Болгарские квадратные метры, несмотря на удорожание, остаются доступными для украинского покупателя. Причем не только в плане цены: здесь гораздо более мягкие правила финансового мониторинга, чем в большинстве других европейских стран, что тоже очень важно. Сколько стоит недвижимость в Болгарии, самые интересные варианты для покупки, и стоит ли покупать сейчас, выяснял «Минфин».

Умеров стал новым министром обороны Украины. Что о нем известно

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров о назначении Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Украина не использует экспорт по полной. Что и куда мы экспортируем и на чем зарабатываем больше всего (видео)

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит об экспортном потенциале Украины, что и куда мы экспортируем и каковы проблемы нашего отрицательного сальдо.

После исторического рекорда международные резервы снизились до 40,4 миллиарда долларов. НБУ назвал причины

По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $40 387,2 млн. В августе международные резервы снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами