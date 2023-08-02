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2 августа 2023, 20:38 Читати українською

Главное за среду: Альтернатива зерновому коридору и что будет с депозитными ставками

Зерновой коридор: действительно ли Украина зависит от него и какие существуют альтернативы

Украина ведет активную внешнеполитическую кампанию, чтобы возобновить работу «зернового соглашения», которое за прошедшие 12 месяцев позволило аграриям получить $8 млрд. Несмотря на активность нашего государства, союзников и даже третьих стран, шансы на продолжение работы коридора в полноценном формате незначительны. Минфин решил разобраться, насколько критически Украина зависит от вывоза продовольствия через черноморские порты и сможет ли без них обходиться.

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Источник: Минфин
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