Главное за среду: Альтернатива зерновому коридору и что будет с депозитными ставками

Украина ведет активную внешнеполитическую кампанию, чтобы возобновить работу «зернового соглашения», которое за прошедшие 12 месяцев позволило аграриям получить $8 млрд. Несмотря на активность нашего государства, союзников и даже третьих стран, шансы на продолжение работы коридора в полноценном формате незначительны. Минфин решил разобраться, насколько критически Украина зависит от вывоза продовольствия через черноморские порты и сможет ли без них обходиться.