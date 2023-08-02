Зерновой коридор: действительно ли Украина зависит от него и какие существуют альтернативы
Главное за среду: Альтернатива зерновому коридору и что будет с депозитными ставками
Украина ведет активную внешнеполитическую кампанию, чтобы возобновить работу «зернового соглашения», которое за прошедшие 12 месяцев позволило аграриям получить $8 млрд. Несмотря на активность нашего государства, союзников и даже третьих стран, шансы на продолжение работы коридора в полноценном формате незначительны. Минфин решил разобраться, насколько критически Украина зависит от вывоза продовольствия через черноморские порты и сможет ли без них обходиться.
Fitch впервые ухудшило кредитный рейтинг США
Агентство Fitch 1 августа ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США — с «AAA» до «AA+». Причины такого решения — ухудшение бюджетных показателей и рост государственного долга.
Крупные банки готовятся снижать депозитные ставки
После понижения учетной ставки с 25% до 22%, банки начинают корректировать ставки по депозитам. «Минфин» спросил банкиров, что они предлагают частным вкладчикам и какие стратегии советуют выбрать для депозитного портфеля.
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Государственный Укрэксимбанк присоединился к программе «єОселя»
Государственный Укрэксимбанк присоединился к программе «єОселя». Теперь в программе принимают участие шесть банков-партнеров.
Минфин на аукционе продал ОВГЗ всего на три миллиарда
Министерство финансов 1 августа на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 3 млрд гривен.
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