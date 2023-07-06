Главное за четверг: Санкции против EXANTE, налоги и что происходит с рынком ОВГЗ

5 июля Президент ввел в действие решение СНБО, которым расширяется перечень подсанкционных лиц, в том числе вводятся санкции против брокера EXANTE, предоставлявшего услуги по торговле на международных рынках, в частности, США и Европы. Компания также выступала в качестве субброкера, сотрудничая с несколькими украинскими финансовыми компаниями. Что сейчас происходит со счетами украинцев у подсанкционного брокера, разбирался «Минфин».

С 1 августа финансисты могут на 10−15% поднять тарифы на сделки в платежных терминалах

Владельцы платежных терминалов с 1 августа 2023 года могут поднять тарифы за платежи по новому требованию Нацбанка по подтверждению транзакций по номерам мобильных телефонов.

Налоги до конца войны больше не будут повышать — Шмыгаль

Украинские власти не планируют повышение налогов до конца войны, кроме возвращения их на довоенный уровень. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона.

Что происходит с рынком ОВГЗ. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том, что происходит с рынком ОВГЗ, прогноз курса доллара и евро на период с 6 по 12 июля.

Банкам резко повысили штрафы: 5 реальных последствий для частных клиентов

Неделю назад Нацбанк резко повысил штрафы за нарушение банками правил финансового мониторинга и валютного контроля, по меньшей мере, в 2−5 раз. Этому посвящено его Постановление № 80. Опасаясь быть наказанными, финучреждения теперь будут жестче контролировать своих клиентов: задавать людям и бизнесу больше вопросов о происхождении средств и чаще блокировать платежи и счета. «Минфин» проанализировал новые требования НБУ.

Raiffeisen Bank International отказывается уходить из России, ждет завершения войны — СМИ

Австрийская группа Raiffeisen Bank International откладывает выполнение обещаний уйти из России, надеясь на скорое завершение развязанной России войны против Украины.

1 августа вступают в силу новые налоговые правила: кого проверит ГНС в 2024 году

1 августа вступает в силу закон, вносящий ряд изменений в Налоговый кодекс, в том числе по налоговым проверкам. Кому из плательщиков следует готовиться к приходу ГНС в 2024 году — рассказала налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.