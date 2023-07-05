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5 июля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Снижение депозитных ставок, цены на топливо и куда инвестировать военным

Крупные банки уже готовятся к снижению депозитных ставок

Крупные банки взяли паузу и почти не меняют ставки по гривневым депозитам. Причина — четкий сигнал НБУ на понижение ключевой ставки, который регулятор уже дал рынку. После того как Нацбанк начнет претворять это в жизнь, снова начнут снижаться заработки владельцев вкладов. Сколько платят им сейчас банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

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Источник: Минфин
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