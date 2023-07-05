Главное за среду: Снижение депозитных ставок, цены на топливо и куда инвестировать военным

Крупные банки взяли паузу и почти не меняют ставки по гривневым депозитам. Причина — четкий сигнал НБУ на понижение ключевой ставки, который регулятор уже дал рынку. После того как Нацбанк начнет претворять это в жизнь, снова начнут снижаться заработки владельцев вкладов. Сколько платят им сейчас банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

«єОселя»: с 1 августа украинцы смогут взять кредит по программе

С 1 августа увеличивается количество украинцев, которые могут получить жилье по программе доступного ипотечного кредитования «єОселя». Подать заявку на получение кредита под 7% смогут ветераны войны, участники боевых действий и люди, не имеющие собственного жилья.

Цены на АЗС: В Минэкономики говорят, что бензин и ДТ подорожают на 5−8 гривен за литр

После возобновления ставок налогов на горючее розничная цена дизтоплива в течение месяца увеличится на 5 грн за литр, бензина — на 7−8 грн за литр. Об этом министр экономики Юлия Свириденко заявила в эфире национального телемарафона.

В России не видят оснований для продолжения реализации «зернового соглашения» — МИД

В России не видят оснований для продолжения реализации «зернового соглашения», срок действия которого истекает 17 июля.

Куда инвестировать военным: 6 простых и доходных инструментов

В конце июня парламент принял в целом законопроект, определяющий новую систему выплат военным. Сейчас наши защитники оправданно становятся одним из самых платежеспособных слоев населения. «Минфин» расспросил у профессионалов о надежных вариантах сохранения и приумножения заработанного ратным трудом.