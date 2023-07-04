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4 июля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Изношенные банкноты, цены на топливо и борьба с зарплатами «в конвертах»

НБУ начал борьбу с зарплатами «в конвертах»: как изменятся «серые» выплаты

С 1 августа внести наличные деньги через терминал можно будет только после указания номера мобильного телефона плательщика. Этого требует от финансистов Нацбанка. Для чего вводятся новые правила и сможет ли регулятор достичь поставленных целей, разбирался «Минфин».

НБУ отменил признаки незначительного износа банкнот

Все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, должны обмениваться на гривну, если они действительны и не изношены или повреждены.

АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо

В период с 3 по 4 июля средняя цена по Украине на бензин А-95 выросла на 0,58 грн/л и составила 47,47 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,38 грн/л — до 50, 01 грн/л, а дизельное топливо — на 0,71 грн/л, до 46,15 грн/л.

Биткоин и не только: 17 монет из нового криптопортфеля «Минфина»

Вместе с консервативным и агрессивным портфелями акций «Минфин» сформировал собственный криптопортфель. Рассказываем, какие активы выбрали для него и почему.

Украинцы впервые с лета 2022 года начали продавать валюту банкам

Украинцы в июне 2023 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,675 млрд в эквиваленте и купили на $1,657 млрд. Чистая продажа валюты составила $17,8 млн.

Источник: Минфин
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