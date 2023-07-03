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3 июля 2023, 20:07 Читати українською

Главное за понедельник: транш от МВФ, новые правила пополнения карт и отмена тарифов на воду

Украина получила еще $890 миллионов от МВФ

В общий фонд государственного бюджета поступил второй транш в размере $890 млн от Международного валютного фонда (МВФ).

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Нацкомиссия упразднила повышение тарифов на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила решение от 29 июня 2023 года о повышении тарифов на воду. Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании все члены Комиссии единогласно.

Apple снова стоит как 8 украинских бюджетов: взлеты и падение недели

Американский фондовый рынок продолжает расти. На прошлой неделе S&P 500 прибавил 1,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,5%, а индекс Dow Jones — 0,8%. Тон на рынке по-прежнему задают компании технологического сектора: инвесторы и дальше скупают все, что связано с искусственным интеллектом. Оптимизму прибавляют и свежие статистические данные, свидетельствующие об устойчивости американской экономики. Детальнее об итогах прошлой недели и главных событиях будущего расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Валюта в начале июля: готов ли НБУ обвалить официальный курс доллара

Первая неделя июля на валютном рынке Украины пройдет динамично и с определенной долей оптимизма для гривны. Более подробно об этом — в свежем обзоре «Минфина».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zxcvb1979
zxcvb1979
3 июля 2023, 21:22
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Не может тонна воды из крана стоить бутылку пива.
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