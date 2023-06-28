Пышный надеется, что в этом году удастся избежать эмиссии гривны

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Избегание эмиссии

«Сейчас мы придерживаемся стратегического плана избежать монетизации бюджетного дефицита в этом году. Это непростая задача в условиях, когда сводный бюджет будет иметь рекордный дефицит более чем в 26% ВВП… Но почти шесть месяцев мы покрываем нужды без монетизации. Каким образом?, что казалось невозможным еще в прошлом году, — возобновить финансирование бюджетного дефицита за счет внутреннего долгового рынка», — сказал Пышный.

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Он напомнил, что Украина на сегодня привлекла более 190 млрд грн на внутреннем рынке от размещения ОВГЗ. За весь прошлый год — 164 млрд гривен. Украина также уже привлекла около 20 млрд долларов внешней поддержки.

«Несмотря на сложности, которые объективно существуют и будут существовать во втором полугодии, правительству удается обеспечить достаточный уровень наполнения бюджета за счет как налоговых, так и неналоговых источников», — отметил Пышный.

Он выразил надежду, что общие усилия государства, реализованные в течение первого полугодия, будут такими же успешными и во втором полугодии.

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«Видим нереализованный дополнительный потенциал внутреннего долгового рынка. Отмечаем некоторый интерес, в том числе и среди нерезидентов, к среднесрочным облигациям до трех лет. Привлекательность с точки зрения не только их доходности и покрытия резервов, но и инвестиционной линейки», — отметил Пышный.