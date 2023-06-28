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28 июня 2023, 16:59 Читати українською

Пышный надеется, что в этом году удастся избежать эмиссии гривны

В Национальном банке рассчитывают, что в этом году удастся избежать финансирования расходов госбюджета за счет эмиссии гривны. Об этом в интервью изданию ZN.UA рассказал глава Национального банка Андрей Пышный.

В Национальном банке рассчитывают, что в этом году удастся избежать финансирования расходов госбюджета за счет эмиссии гривны.

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Избегание эмиссии

«Сейчас мы придерживаемся стратегического плана избежать монетизации бюджетного дефицита в этом году. Это непростая задача в условиях, когда сводный бюджет будет иметь рекордный дефицит более чем в 26% ВВП… Но почти шесть месяцев мы покрываем нужды без монетизации. Каким образом?, что казалось невозможным еще в прошлом году, — возобновить финансирование бюджетного дефицита за счет внутреннего долгового рынка», — сказал Пышный.

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Он напомнил, что Украина на сегодня привлекла более 190 млрд грн на внутреннем рынке от размещения ОВГЗ. За весь прошлый год — 164 млрд гривен. Украина также уже привлекла около 20 млрд долларов внешней поддержки.

«Несмотря на сложности, которые объективно существуют и будут существовать во втором полугодии, правительству удается обеспечить достаточный уровень наполнения бюджета за счет как налоговых, так и неналоговых источников», — отметил Пышный.

Он выразил надежду, что общие усилия государства, реализованные в течение первого полугодия, будут такими же успешными и во втором полугодии.

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«Видим нереализованный дополнительный потенциал внутреннего долгового рынка. Отмечаем некоторый интерес, в том числе и среди нерезидентов, к среднесрочным облигациям до трех лет. Привлекательность с точки зрения не только их доходности и покрытия резервов, но и инвестиционной линейки», — отметил Пышный.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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bonv
bonv
28 июня 2023, 17:22
#
В Офісу президента на початку травня стався сильний конфлікт з головою Національного банку України Андрієм Пишним. У президента навіть обговорювали можливість відправити Пишного у відставку. Про це UBR.ua повідомило джерело в НБУ. «Криза сталася на початку травня. В Офісі були дуже сильно невдоволені Пишним. Дуже. Обговорювали навіть його примусову відставку», — розповіло джерело. За його словами, останніми місяцями стосунки між Офісом президента та його колишнім функціонером, делегованим раніше на місце голови Нацбанку, були не безхмарними. В їхніх взаєминах зростала напруга. Насамперед коли Банкова втрутилася у кадрові призначення в НБУ та тимчасово заборонила «ощадизацію», тобто масове «десантування» до Нацбанку колишніх колег та друзів Пишного з Ощадбанку. Ще однією причиною кризи стала ситуація, коли через недбалість чиновників НБУ було зірвано переліцензування платіжної системи WarForPay, внаслідок чого та тимчасово не могла працювати. Характерним є, що саме тоді, на початку травня, Національний банк заявив, що проти нього спрямовано інформаційну кампанію, яка дискредитує його діяльність.
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0
bonv
bonv
28 июня 2023, 17:23
#
При цьому тоді прес-служба Нацбанку самочинно змінила початковий текст Центру протидії дезінформації, на який посилалася, додавши від себе наступне: «інформаційна кампанія спрямована на формування недовіри до команди Національного банку — оприлюднення та розповсюдження фейків про керівництво Національного банку та керівників департаментів НБУ, а також недостовірної інформації (чуток) у формі „анонімних інсайдів“ про нібито непрозору та неефективну систему ухвалення рішень в організації». Джерело UBR.ua повідомило, що насправді це формулювання було спрямоване проти заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, який в Офісі відповідає за економічну політику. «Шурма збирав негативні щодо Пишного та його дій публікації у ЗМІ та пости у Facebook та приносив їх показувати до Єрмака (глави Офісу президента Андрія Єрмака — ред.) та Зеленського (президента Володимира Зеленського — ред.)», — розповіло джерело. Нагадаємо, раніше Офіс президента наказав Пишному призупинити «ощадизацію» Нацбанку.
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0
Alik2021
Alik2021
28 июня 2023, 17:54
#
Все как обычно) в этом году избежим, но в следующем включим по полной и нагоним упущенное))
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