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26 июня 2023, 17:20 Читати українською

Райффайзен рассказал, сколько завозит валюты и под какие комиссии принимает изношенные купюры

После начала полномасштабного вторжения Райффайзен Банк в 4 раза увеличил объем ввоза наличной иностранной валюты в Украину. А также раз в месяц вывозит из страны банкноты с признаками значительного износа. Об этом «Минфину» сообщил директор департамента денежного обращения, инкассации средств и перевозки валютных ценностей Райффайзен Банка Виктор Гаркуша.

После начала полномасштабного вторжения Райффайзен Банк в 4 раза увеличил объем ввоза наличной иностранной валюты в Украину.
Фото: reuters

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Комиссия за изношенную инвалюту

Точные объемы завоза/вывоза инвалюты он не привел. Зато назвал размер комиссии, под которую его структура принимает изношенную инвалюту.

«Для физических лиц доступна услуга обмена данных банкнот в наших отделениях с комиссией 10% от суммы в гривне по курсу НБУ», — уточнил Гаркуша.

А еще заверил, что сейчас не наблюдается ажиотажного спроса на иностранную валюту. Хотя и признал рост количества клиентских обращений на предмет обмена старых банкнот на прошлой неделе.

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«В течение последней недели были обращения в Инфоцентр и отделения банка клиентов по вопросам пригодности к использованию наличного доллара старого образца и целесообразности их обмена на новый образец. После разъяснений сотрудников банка, что никаких изменений в обращении наличной валюты старого образца нет, вопросы были исчерпаны», — заверил Виктор Гаркуша.

Банкир объяснил, что после закрытия воздушного пространства с началом большой войны, Райффайзен Банк наладил наземные логистические маршруты, и его броневики постоянно возят наличную инвалюту.

«Райф стабильно обеспечивает потребности и своих клиентов, и других украинских банков в наличной валюте, практически ежедневно мы ввозим ее в Украину», — сообщил Гаркуша.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что с целью урегулирования недоразумений при осуществлении валютно-обменных операций и минимизации влияния человеческого фактора при определении степени износа иностранной валюты Нацбанк осуществил комплекс мер, направленных на разрешение ситуации.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Ave Bael
Ave Bael
26 июня 2023, 18:55
#
«Райф стабільно забезпечує потреби і своїх клієнтів, та інших українських банків у готівковій валюті» не лише українських, але й російських, і справно платить податки Путіну.
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0
olskndr
olskndr
26 июня 2023, 19:06
#
Уже офіційно оголосили, що виходять. По факту скоро побачимо чи вийдуть.
+
0
matroskin
matroskin
26 июня 2023, 19:39
#
А Ви ні ? Чи готуєте на дровах і ходите пішки ?
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