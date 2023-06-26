Райффайзен рассказал, сколько завозит валюты и под какие комиссии принимает изношенные купюры

После начала полномасштабного вторжения Райффайзен Банк в 4 раза увеличил объем ввоза наличной иностранной валюты в Украину. А также раз в месяц вывозит из страны банкноты с признаками значительного износа. Об этом «Минфину» сообщил директор департамента денежного обращения, инкассации средств и перевозки валютных ценностей Райффайзен Банка Виктор Гаркуша.

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Комиссия за изношенную инвалюту

Точные объемы завоза/вывоза инвалюты он не привел. Зато назвал размер комиссии, под которую его структура принимает изношенную инвалюту.

«Для физических лиц доступна услуга обмена данных банкнот в наших отделениях с комиссией 10% от суммы в гривне по курсу НБУ», — уточнил Гаркуша.

А еще заверил, что сейчас не наблюдается ажиотажного спроса на иностранную валюту. Хотя и признал рост количества клиентских обращений на предмет обмена старых банкнот на прошлой неделе.

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«В течение последней недели были обращения в Инфоцентр и отделения банка клиентов по вопросам пригодности к использованию наличного доллара старого образца и целесообразности их обмена на новый образец. После разъяснений сотрудников банка, что никаких изменений в обращении наличной валюты старого образца нет, вопросы были исчерпаны», — заверил Виктор Гаркуша.

Банкир объяснил, что после закрытия воздушного пространства с началом большой войны, Райффайзен Банк наладил наземные логистические маршруты, и его броневики постоянно возят наличную инвалюту.

«Райф стабильно обеспечивает потребности и своих клиентов, и других украинских банков в наличной валюте, практически ежедневно мы ввозим ее в Украину», — сообщил Гаркуша.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что с целью урегулирования недоразумений при осуществлении валютно-обменных операций и минимизации влияния человеческого фактора при определении степени износа иностранной валюты Нацбанк осуществил комплекс мер, направленных на разрешение ситуации.