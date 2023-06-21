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21 июня 2023, 8:10 Читати українською

Изношенные доллары и евро: НБУ будет штрафовать банки и обменники за отказ в обмене валюты

С целью урегулирования недоразумений при осуществлении валютно-обменных операций и минимизации влияния человеческого фактора при определении степени износа иностранной валюты Нацбанк осуществил комплекс мер, направленных на разрешение ситуации. Об этом говорится в сообщении регулятора.

С целью урегулирования недоразумений при осуществлении валютно-обменных операций и минимизации влияния человеческого фактора при определении степени износа иностранной валюты Нацбанк осуществил комплекс мер, направленных на разрешение ситуации.

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Что изменил НБУ

Со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься в обмен. Это исключает влияние «человеческого фактора» на определение степени износа банкноты.

Так, регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

С банкнотами, имеющими признаки значимого износа (список признаков), обязаны осуществляться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений. Банки и небанковские учреждения, производящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.

Читайте: «Износы» купюры: НБУ дал разъяснения по обмену наличной иностранной валюты

Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

Национальный банк провел встречи с банками и небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Национальный банк подчеркнул, что не устанавливал никаких ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Напротив — нормативно-правовыми актами НБУ прямо запрещено банкам и небанковским финансовым учреждениям устанавливать какие-либо подобные ограничения.

Читайте также: Что делать с изношенными купюрами

Принципиальная позиция регулятора такова: в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и потенциальный признак мошеннической деятельности.

По фактам нарушений нормативно правовых требований Национального банка, изложенных в обращениях потребителей финансовых услуг, введен усиленный контроль и будут приниматься надлежащие меры воздействия (включая остановку возможности осуществления отдельных видов валютных операций).

В частности, Национальный банк в зависимости от уровня совершенного правонарушения, с соблюдением принципа адекватности, будет применять меры воздействия, предусматривающие максимальный размер штрафа:

  • для банков — в размере до 400 000 гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;
  • для небанковских финансовых учреждений — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

В случае нарушения прав потребителя банком или небанковским финансовым учреждением потребителю следует обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковскому финансовому учреждению.

Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк. Подробную информацию об оформлении обращения в Национальный банк можно найти здесь.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Riojas
Riojas
21 июня 2023, 8:28
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Наконец-то сменили формулировку на «все, кроме значительно изношенных или поврежденных». Посмотрим, как будет на практике.
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