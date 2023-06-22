Binance объявила о запуске локальной криптобиржи в Казахстане. Новая платформа на первом этапе будет предлагать казахстанским пользователям услуги по обмену и конвертации валют, вводу и выводу фиатных средств, а также хранению криптоактивов. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».

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Что известно

Для пополнения счета и вывода средств доступны два канала: банковские карты и банковский перевод через Freedom Finance Bank.

На начальном этапе для депозитов и вывода средств будет приниматься только MasterCard, выпущенная казахстанскими банками. Лимит на депозиты в фиатной валюте через банковские карты составляет 420 тыс. KZT за одну операцию.



Набор услуг и количество активов, доступных для торговли, в дальнейшем будут расширяться. В сообщении отмечается, что глобальная платформа www.binance.com будет по-прежнему доступна пользователям в Казахстане.

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Доступная валюта

Сначала на локальной платформе будет доступен 21 вид криптовалюты, но до конца года планируется довести их количество до ста, сказал глава Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев.

Сейчас биржа будет открыта для физлиц, но также до конца текущего года криптобиржа намерена открыть доступ к казахстанской платформе корпоративным клиентам, рассказал Мадиев. Он отметил, что в дальнейших планах — подключение иностранных клиентов и создание фиатного канала в иностранной валюте.



Binance тесно сотрудничает с властями Казахстана в области развития блокчейна и криптовалют. В октябре прошлого года биржа получила лицензию от Управления финансовых услуг МФЦА (AFSA) для управления платформой цифровых активов. Управление локальной биржей будет осуществляться на основе этой лицензии.

Напомним

«Минфин» писал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключила соглашение с криптобиржей Binance об ограничении доступа сотрудников материнской платформы к активам клиентов Binance.US.

6 июня SEC подала ходатайство о заморозке цифровых активов Binance.US.

Регулятор обвинил Binance.US в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.

14 июня суд обязал SEC и Binance.US найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы в обычном режиме.