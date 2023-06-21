Крупнейшая криптобиржа Binance недавно изменила пользовательское соглашение. Теперь биржа может заменять криптоактивы в вашем кошельке в Binance, если вы храните криптовалюты, которые больше не продаются на Binance.
Binance обновила пользовательское соглашение. Биржа сама решит, что сделать с вашей криптовалютой
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Если у вас на счету остались криптовалюты, которые Binance больше не продает, то в этом случае криптобиржа может превратить их в другую криптовалюту по своему выбору.
Например, вы держали криптовалюту XYZ. Binance решила удалить ее со своей платформы и по какой-то причине вы не вывели ее. Теперь она не будет висеть там мертвым грузом до того момента, пока вы ее оттуда не заберете, а Binance ее просто конвертирует, например, в BNB, или часть биткоина.
Напомним
«Минфин» писал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключила соглашение с криптобиржей Binance об ограничении доступа сотрудников материнской платформы к активам клиентов Binance.US.
6 июня SEC подала ходатайство о заморозке цифровых активов Binance.US.
Регулятор обвинил Binance.US в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.
14 июня суд обязал SEC и Binance.US найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы в обычном режиме.
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