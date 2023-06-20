Главное за вторник: Восстановление большой приватизации, автокредитование и рекордное размещение облигаций

В Украине растут продажи иномарок и разворачиваются автокредитные программы банков. В этом сегменте доминирует лишь 4 банков и несколько финкомпаний, а автолюбителям приходится больше платить по займам и делать выросшие первоначальные взносы. Но потом финансисты ожидают заметного расширения рынка и улучшения кредитных условий. Минфин разбирался, как в Украине изменилось кредитование машин.

Минфин разместил на аукционе облигации на рекордные 31,4 миллиарда

На аукционе 20 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 31,40 млрд грн (в эквиваленте). Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.

Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении крупной приватизации. Аукционы по продаже крупных государственных активов на период военного положения были заблокированы соответствующим законом в июне 2022 года. Рада разблокировала крупную приватизацию 30 мая.

Украина официально стала членом Банка развития Совета Европы

В июне Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы (БРРЭ). Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности БРРЭ на 2023−2027 годы.

До конца года официальный курс 36,6 грн/$ останется неизменным — прогноз Райффайзен Банк Украина

На основе анализа макроэкономической ситуации в Украине валютный прогноз Райффайзен Банка предусматривает сохранение текущего официального курса гривны к доллару или так называемый стабилизационный сценарий развития событий. Об этом на брифинге сообщил директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

Власти хотят после войны увеличить производство тока в 4,6 раза: что не так с планом

21 июня Украина представит в Лондоне план восстановления экономики, рассчитанный до 2050 года. Пока план не доступен для широких масс, он еще может измениться, но, похоже, его стоимость будет астрономической. По предварительным данным, только на изменения в энергетическом секторе планируется потратить $400 млрд.