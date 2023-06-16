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16 июня 2023, 18:32 Читати українською

Приватбанк возобновляет прием долларов и евро в терминалах: названа дата

Приватбанк возобновит возможность осуществления валютных операций посредством терминала самообслуживания с 22 июня. Эти операции были приостановлены с конца мая. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приватбанк возобновит возможность осуществления валютных операций посредством терминала самообслуживания с 22 июня.
Фото: finclub.net

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Банк возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил», — говорится в сообщении ПриватБанка.

Напомним

«Минфин» писал, что с 29 мая Приватбанк остановил прием долларов и евро в своих терминалах. До этого Приват был единственным банком, который предоставлял клиентам такую услугу.

В банке не объяснили причины, по которым данную услугу перестали предоставлять. Однако, как объяснили «Минфину» специалисты, проблема заключается в том, что клиенты часто закачивали в терминал старые купюры.

Проблема с приемом иностранной валюты в Украине

В последнее время по всей территории Украины были случаи, когда обменники и некоторые из банков отказываются принимать доллары из-за якобы их «изношенного» состояния или через год выпуска. В основном под отказ попадают купюры 1996 и 2001 годов выпуска.

Позже НБУ дал разъяснение по поводу обмена наличной иностранной валюты.

Национальный банк также решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр. Об этом заявил глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Источник: Минфин
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