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15 июня 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Зарплаты военным, ставки НБУ и ЕЦБ

Бюджет потратит на зарплаты военным почти триллион: как банки борются за деньги защитников

Только за два первых месяца года на зарплаты военным было направлено из бюджета 148,7 млрд грн. Для банков, которым необходимо выполнять новые повышенные нормативы резервирования, требующие дополнительного гривневого ресурса, военные должны стать любимыми клиентами. Что происходит на самом деле и какие предложения есть у финансистов для наших защитников, расскажет Минфин.

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ЕЦБ повысил все три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам — до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,25%.

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%

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Минэкономики сообщило, сколько отсрочек от военной службы выдано в разных отраслях экономики

Количество забронированных военнообязанных работников в финансовой сфере достигло 3 921 человека, сообщило Министерство экономики по запросу «Минфина». Это вдвое меньше, чем в марте 2023 года, когда СМИ сообщали о 8 тыс. отсрочках от военной службы, выданных персоналу финучреждений.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Strangers
Strangers
15 июня 2023, 21:36
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Все ушло на фронт!
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