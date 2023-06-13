Главное за вторник: США против крипторынка, отмена льгот для бизнеса и блокирование депозитов должников

В Минобороны Великобритании прогнозируют, что Россия накануне очередного завершения срока действия зерновой сделки будет продолжать препятствовать работе зернового коридора. При этом продолжает значительно определять экономическую и финансовую стабильность не только нашего АПК, но и экономики в целом. «Минфин» задал Национальному банку пять ключевых вопросов о влиянии ситуации с функционированием зернового коридора на финансовую и макроэкономическую стабильность в стране.

Гетманцев анонсировал возобновление налоговых проверок и отмену льгот для бизнеса

Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Крестовый поход США против крипторынка: почему биткоин выигрывает

Крипторинок стоит в шаге от глобальной катастрофы. Американский регулятор SEC пошел в наступление на две крупнейшие криптобиржи мира, а заодно практически на все альткоины. При этом биткоин остается островком стабильности. О причинах крестового похода американских властей против криптообразования и его последствиях для виртуальных валют расскажет «Минфин».

В Украине должникам будут блокировать депозиты и запретят продавать авто

Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект № 9363, которым предусмотрена возможность забирать у должников депозиты в счет долга. Также попавшие в Реестр должников не смогут покупать транспортные средства.

Почему аналитики стесняются назвать, кто платит больше налогов в Украине

Украина нуждается в полной перезагрузке фискальной системы. С чего его начать и как сделать так, чтобы оно действительно дало желаемый эффект, рассказал экономист Алексей Кущ.

Минфин разместил на аукционе облигации на 2,5 миллиарда

На аукционе 13 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 2,54 млрд грн, что на 2,24 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 4,78 млрд грн.