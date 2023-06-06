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6 июня 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Международные резервы, изменения на рынке недвижимости и комиссии за прием «изношенных купюр»

Курганов: до войны оформление удорожало «однушку» на $3,5−4 тыс., сейчас будет еще больше

На отечественном рынке недвижимости сейчас происходят тектонические изменения. Дело не только в снижении спроса из-за войны и полной неопределенности в отношении цен. По-новому заключаются сделки на покупку квартир в новостройках, появились новые риски приобретения жилья на вторичном рынке. Об этом и не только «Минфин» поговорил с Сергеем Кургановым, практикующим риелтором, генеральным директором «Риелторского объединения «Простор».

НБУ решает проблему комиссий, которые берут обменники за прием «изношенных купюр» — Гетманцев

Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр.

Международные резервы Украины выросли до рекордной отметки с августа 2011 года. Главные факторы роста

По состоянию на 1 июня 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $37,31 млрд. В мае резервы выросли на 4% и обновили одиннадцатилетний максимум. Больший объем вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года.

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На аукционе 6 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 4,78 млрд грн, что на 6,51 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 11,29 млрд грн.

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Инвестиционный проект «Минфина» поставлен на паузу: из-за ограничений НБУ мы не можем покупать новые активы и пользоваться деньгами на счету нашего брокера. Но мы продолжаем учиться инвестировать даже сейчас. Вместе с нашими читателями мы сформируем виртуальные портфели и проверим, какая инвестиционная стратегия — консервативная или агрессивная — окажется удачной.

Подрыв Каховской ГЭС В Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне.

Источник: Минфин
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