Главное за вторник: Международные резервы, изменения на рынке недвижимости и комиссии за прием «изношенных купюр»

На отечественном рынке недвижимости сейчас происходят тектонические изменения. Дело не только в снижении спроса из-за войны и полной неопределенности в отношении цен. По-новому заключаются сделки на покупку квартир в новостройках, появились новые риски приобретения жилья на вторичном рынке. Об этом и не только «Минфин» поговорил с Сергеем Кургановым, практикующим риелтором, генеральным директором «Риелторского объединения «Простор».

НБУ решает проблему комиссий, которые берут обменники за прием «изношенных купюр» — Гетманцев

Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр.

Международные резервы Украины выросли до рекордной отметки с августа 2011 года. Главные факторы роста

По состоянию на 1 июня 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $37,31 млрд. В мае резервы выросли на 4% и обновили одиннадцатилетний максимум. Больший объем вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года.

Минфин разместил на аукционе облигации на 4,8 миллиарда

На аукционе 6 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 4,78 млрд грн, что на 6,51 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 11,29 млрд грн.

«Минфин» начинает собирать новый портфель акций: предложите интересующую вас стартовую сумму

Инвестиционный проект «Минфина» поставлен на паузу: из-за ограничений НБУ мы не можем покупать новые активы и пользоваться деньгами на счету нашего брокера. Но мы продолжаем учиться инвестировать даже сейчас. Вместе с нашими читателями мы сформируем виртуальные портфели и проверим, какая инвестиционная стратегия — консервативная или агрессивная — окажется удачной.

Подрыв Каховской ГЭС В Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне.