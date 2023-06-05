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5 июня 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: О каких карточных операциях будут докладывать банки и почему украинцы прячут валюту «под матрац»

Украинцы снова стали прятать валюту «под матрац»: как это отразится на курсе

В этом году на Троицу 4 июня, под которую в мирное время украинцы получали дополнительный выходной, банки будут работать в обычном режиме. Соответственно бизнесу не нужно переносить свои операции на валютном межбанке. Уже с понедельника работающие в войну экспортеры и импортеры начнут активную работу на валютном рынке. Что еще повлияет на курс этой недели, расскажет Минфин.

ЕС официально продлил отмену пошлин на товары из Украины еще на год

Евросоюз продлил еще на год отмену ввозной пошлины на украинский экспорт. Соответствующее решение вступает в силу с 6 июня и будет действовать до 5 июня 2024 включительно.

В НБУ объяснили, о каких карточных операциях будут докладывать банки

В Национальном банке сообщили, что запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц.

Ставки акциза на топливо с 1 июля могут существенно вырасти. На сайте Рады появился законопроект

Новые ставки акцизного налога на топливо могут существенно вырасти в Украине уже с 1 июля.

Новая почта открыла первое отделение в Праге

Чехия стала четвертой страной ЕС, где появилось отделение Nova Post. До этого компания открыла отделения в Польше, Литве и Молдове.

Tesla снова сделала Маска самым богатым в мире

По итогам прошлой недели S&P 500 прибавил 1,8%, а высокотехнологичный Nasdaq и индекс Dow Jones выросли примерно на 2%. Рынки ожидают, что ФРС сделает паузу в повышении процентных ставок, поскольку последний отчет о занятости в США показал замедление роста зарплат и повышение безработицы.

Источник: Минфин
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