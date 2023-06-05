Главное за понедельник: О каких карточных операциях будут докладывать банки и почему украинцы прячут валюту «под матрац»

В этом году на Троицу 4 июня, под которую в мирное время украинцы получали дополнительный выходной, банки будут работать в обычном режиме. Соответственно бизнесу не нужно переносить свои операции на валютном межбанке. Уже с понедельника работающие в войну экспортеры и импортеры начнут активную работу на валютном рынке. Что еще повлияет на курс этой недели, расскажет Минфин.

ЕС официально продлил отмену пошлин на товары из Украины еще на год