Главное за среду: Доходность гривневых депозитов, $1,25 млрд от США и за что платят держатели банковских карт

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 мая 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Доходность гривневых депозитов, $1,25 млрд от США и за что платят держатели банковских карт

Снова тройка: 3 мелких банка увеличили заработки своих частных клиентов

Мелкие банки продолжают повышать доходность гривневых депозитов, правда делают это уже не так активно. Сколько платят своим клиентам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Украина получила $1,25 миллиарда от США из-за Всемирного банка

Украина получила от США $1,25 млрд. финансовой поддержки в рамках проекта Всемирного банка PEACE. Средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности, социальные и гуманитарные расходы.

Дорогие карты: сколько и за что платят владельцы пластика 20 крупнейших банков

Пользование банковской картой в Украине дорожает. Если в начале войны некоторые банки делали скидки на обслуживание пластика, то сейчас у многих финучреждений (особенно крупных розничных) почти не осталось бесплатных сервисов — с лица взимают плату почти за каждое движение по счету. За пользование своими деньгами. Минфин расскажет, как банки изменили тарифы на обслуживание дебетных карт (кредитки не учитывали).

Кабинет министров сменил наблюдательный совет Укрэксимбанка

Кабинет министров назначил новый состав независимых членов наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка.

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Как вырастут платежки

Кабинет министров одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня. По словам Министра энергетики Украины Германа Галущенко, это решение крайне сложно, но необходимо для масштабной подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону, которая продолжается на энергетических объектах страны.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами