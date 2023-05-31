Главное за среду: Доходность гривневых депозитов, $1,25 млрд от США и за что платят держатели банковских карт

Мелкие банки продолжают повышать доходность гривневых депозитов, правда делают это уже не так активно. Сколько платят своим клиентам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Украина получила $1,25 миллиарда от США из-за Всемирного банка

Украина получила от США $1,25 млрд. финансовой поддержки в рамках проекта Всемирного банка PEACE. Средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности, социальные и гуманитарные расходы.

Дорогие карты: сколько и за что платят владельцы пластика 20 крупнейших банков

Пользование банковской картой в Украине дорожает. Если в начале войны некоторые банки делали скидки на обслуживание пластика, то сейчас у многих финучреждений (особенно крупных розничных) почти не осталось бесплатных сервисов — с лица взимают плату почти за каждое движение по счету. За пользование своими деньгами. Минфин расскажет, как банки изменили тарифы на обслуживание дебетных карт (кредитки не учитывали).

Кабинет министров сменил наблюдательный совет Укрэксимбанка

Кабинет министров назначил новый состав независимых членов наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка.

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Как вырастут платежки

Кабинет министров одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня. По словам Министра энергетики Украины Германа Галущенко, это решение крайне сложно, но необходимо для масштабной подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону, которая продолжается на энергетических объектах страны.