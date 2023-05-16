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16 мая 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Самые прибыльные банки, первые криптовалютные правила и как вывозят из Украины чемоданы валюты

Как вывозят из Украины чемоданы валюты и куда ее потом девают

Война спровоцировала серьезный отток наличной валюты и драгметаллов из нашей страны. В 2022 году люди увеличили вывоз валютных ценностей сразу в 2,2 раза, что подтверждается официальными данными Гостаможслужбы. Это то, что было письменно оформлено в декларациях физлиц и чемоданах перевезено через границу. Часть средств со временем осела на счетах в Европе. Минфин расскажет, как вывозят деньги и какие процедуры украинцы впоследствии проходят для открытия иностранных счетов.

Минфин разместил на аукционе облигации на 7 миллиардов

На аукционе 16 мая Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 7,02 млрд грн в эквиваленте, что на 21,44 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 28,46 млрд грн.

Нацбанк назвал самые прибыльные банки с начала года

С января по март 2023 года финучреждения получили 34,056 млрд гривен прибыли после налогообложения, свидетельствуют данные Нацбанка Украины. Наиболее прибыльным стал Приватбанк, заработавший 16,043 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте — Ощадбанк, доходы которого составляли 2,089 млрд гривен.

ЕС одобрил первые в мире криптовалютные правила

Государства Европейского Союза во вторник окончательно одобрили первый в мире всеобъемлющий набор правил по регулированию криптоактивов.

Анатолий Паденко: если в крипту придет миллиард пользователей, блокчейн не выдержит

В этом году украинский стартап Kolibrio привлек от группы международных инвесторов $2 млн. Компания работает над автоматизированной системой ончейн-аукционов, которая может монетизировать процесс размещения заказов на покупку и продажу криптовалюты. «Минфин» пообщался с одним из соучредителей стартапа Анатолием Паденко о трудностях с привлечением инвестиций, будущем криптовалютного рынка и бегством клиентов с централизованных бирж.

Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины

Еврокомиссия 15 мая впервые подготовила экономический прогноз для Украины, который оказался удивительно положительным.

Источник: Минфин
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