Raiffeisen Bank закрыл все корреспондентские счета российских банков

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл у себя корреспондентские счета всех российских банков, за исключением собственной российской «дочки», местного Райффайзенбанка. Это следует из финансовых материалов RBI за первый квартал 2023 года.

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Отмечается, что банковская группа привержена дальнейшему снижению своей деловой активности в РФ и рассматривает сценарии выхода из страны.

В феврале стало известно, что RBI начинает закрывать корреспондентские счета российских банков. К тому времени его сеть в России состояла из пяти банков-партнеров.

Корреспондентский счет — это банковский счет, открываемый одним банком в другом для осуществления межбанковских операций — перевода средств, зачисления платежей, покупки и продажи валюты и т. д.

Отключения ускорились после того, как претензии к австрийской банковской группе появились у властей США. Российские банки с прошлого года испытывают проблемы с корреспондентскими отношениями в так называемых «токсичных» валютах, в том числе евро и долларах.

В середине 2022 года американские Citi и JPMorgan начали рассылать российским банкам письма о том, что они начинают закрывать их корреспондентские счета.

По данным Financial Times, в результате на российский Райффайзенбанк, для которого группа не закрыла корреспондентский счет, по прошествии года с начала полномасштабного вторжения России в Украину приходилось 40−50% всех платежей между РФ и остальным миром.

Напомним

«Минфин» писал, что Raiffeisen Bank выступил с заявлением о своей деятельности в России.

После чего Национальный банк Украины прокомментировал заявление Raiffeisen Bank касательно его деятельности в РФ.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

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