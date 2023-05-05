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5 мая 2023, 15:34 Читати українською

Raiffeisen Bank закрыл все корреспондентские счета российских банков

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл у себя корреспондентские счета всех российских банков, за исключением собственной российской «дочки», местного Райффайзенбанка. Это следует из финансовых материалов RBI за первый квартал 2023 года.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл у себя корреспондентские счета всех российских банков, за исключением собственной российской «дочки», местного Райффайзенбанка.
Фото: finbalance.com.ua

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Отмечается, что банковская группа привержена дальнейшему снижению своей деловой активности в РФ и рассматривает сценарии выхода из страны.

В феврале стало известно, что RBI начинает закрывать корреспондентские счета российских банков. К тому времени его сеть в России состояла из пяти банков-партнеров.

Корреспондентский счет — это банковский счет, открываемый одним банком в другом для осуществления межбанковских операций — перевода средств, зачисления платежей, покупки и продажи валюты и т. д.

Отключения ускорились после того, как претензии к австрийской банковской группе появились у властей США. Российские банки с прошлого года испытывают проблемы с корреспондентскими отношениями в так называемых «токсичных» валютах, в том числе евро и долларах.

В середине 2022 года американские Citi и JPMorgan начали рассылать российским банкам письма о том, что они начинают закрывать их корреспондентские счета.

По данным Financial Times, в результате на российский Райффайзенбанк, для которого группа не закрыла корреспондентский счет, по прошествии года с начала полномасштабного вторжения России в Украину приходилось 40−50% всех платежей между РФ и остальным миром.

Напомним

«Минфин» писал, что Raiffeisen Bank выступил с заявлением о своей деятельности в России.

После чего Национальный банк Украины прокомментировал заявление Raiffeisen Bank касательно его деятельности в РФ.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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bonv
bonv
5 мая 2023, 16:13
#
Російська філія австрійського Raiffeisen Bank збільшила більш ніж втричі свій прибуток у першому кварталі попри раніше заявлені плани про вихід з російського ринку. Про це йдеться в квартальному звіті групи RBI.
Так, в Росії прибуток банку після оподаткування склав 301 млн євро в порівнянні з 96 млн євро роком раніше. За даними RBI, більш високий процентний дохід стався, незважаючи на 24-відсоткове падіння обсягів кредитування. Зміцнення рубля також сприяло зростанню доходів.
В цілому, російський бізнес генерував більше 40% прибутку RBI за квартал. Минулого року він виробив більше половини. Ймовірно, саме цим пояснюється повільність банку з відходом з Росії.
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0
bonv
bonv
5 мая 2023, 16:13
#
«Група продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення в окреме підприємство Райффайзенбанку в Росії», — йдеться в квартальному звіті RBI.
У той же час RBI явно побоюється потрапити під європейські санкції через свій бізнес в Росії, тому в першому кварталі група закрила кореспондентські рахунки всім російським кредитними організаціям, крім власної «дочки» в РФ. Закриття коррахунків означає припинення будь-яких валютних операцій з російськими банками.
Також у березні банк припинив відкривати нові валютні рахунки російським компаніям і посилив умови валютних переказів для фізосіб: поріг мінімальної суми зріс з $5000 до $10 000.
«Ми зобов’язуємося і далі знижувати ділову активність в Росії, продовжуючи опрацьовувати можливі відповідні угоди», — заявила материнська компанія банку RBI в п’ятницю.
Австрійська банківська група Raiffeisen обіцяє покинути російський ринок з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак надприбутки, одержувані банком від країни-агресора, явно заважають реалізації цих планів.
За це Україна офіційно внесла банк до списку міжнародних спонсорів війни. Влада ЄС відкрито вимагає від банку покинути РФ, а Польща пропонує ввести санкції проти банку. У лютому любов'ю австрійського банку до російських грошей зацікавилися фіскальні органи США.
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0
youknow
youknow
5 мая 2023, 16:18
#
«Влада ЄС відкрито вимагає від банку покинути РФ, а Польща пропонує ввести санкції проти банку. У лютому любов’ю австрійського банку до російських грошей зацікавилися фіскальні органи США.» — це головне, щоб зрозуміти з ким мще можна працювати, а з ким ще почекати.
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