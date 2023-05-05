Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл у себя корреспондентские счета всех российских банков, за исключением собственной российской «дочки», местного Райффайзенбанка. Это следует из финансовых материалов RBI за первый квартал 2023 года.
Raiffeisen Bank закрыл все корреспондентские счета российских банков
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Отмечается, что банковская группа привержена дальнейшему снижению своей деловой активности в РФ и рассматривает сценарии выхода из страны.
В феврале стало известно, что RBI начинает закрывать корреспондентские счета российских банков. К тому времени его сеть в России состояла из пяти банков-партнеров.
Корреспондентский счет — это банковский счет, открываемый одним банком в другом для осуществления межбанковских операций — перевода средств, зачисления платежей, покупки и продажи валюты
и т. д.
Отключения ускорились после того, как претензии к австрийской банковской группе появились у властей США. Российские банки с прошлого года испытывают проблемы с корреспондентскими отношениями в так называемых «токсичных» валютах, в том числе евро и долларах.
В середине 2022 года американские Citi и JPMorgan начали рассылать российским банкам письма о том, что они начинают закрывать их корреспондентские счета.
По данным Financial Times, в результате на российский Райффайзенбанк, для которого группа не закрыла корреспондентский счет, по прошествии года с начала полномасштабного вторжения России в Украину приходилось 40−50% всех платежей между РФ и остальным миром.
Напомним
«Минфин» писал, что Raiffeisen Bank выступил с заявлением о своей деятельности в России.
После чего Национальный банк Украины прокомментировал заявление Raiffeisen Bank касательно его деятельности в РФ.
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
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Так, в Росії прибуток банку після оподаткування склав 301 млн євро в порівнянні з 96 млн євро роком раніше. За даними RBI, більш високий процентний дохід стався, незважаючи на 24-відсоткове падіння обсягів кредитування. Зміцнення рубля також сприяло зростанню доходів.
В цілому, російський бізнес генерував більше 40% прибутку RBI за квартал. Минулого року він виробив більше половини. Ймовірно, саме цим пояснюється повільність банку з відходом з Росії.
У той же час RBI явно побоюється потрапити під європейські санкції через свій бізнес в Росії, тому в першому кварталі група закрила кореспондентські рахунки всім російським кредитними організаціям, крім власної «дочки» в РФ. Закриття коррахунків означає припинення будь-яких валютних операцій з російськими банками.
Також у березні банк припинив відкривати нові валютні рахунки російським компаніям і посилив умови валютних переказів для фізосіб: поріг мінімальної суми зріс з $5000 до $10 000.
«Ми зобов’язуємося і далі знижувати ділову активність в Росії, продовжуючи опрацьовувати можливі відповідні угоди», — заявила материнська компанія банку RBI в п’ятницю.
Австрійська банківська група Raiffeisen обіцяє покинути російський ринок з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак надприбутки, одержувані банком від країни-агресора, явно заважають реалізації цих планів.
За це Україна офіційно внесла банк до списку міжнародних спонсорів війни. Влада ЄС відкрито вимагає від банку покинути РФ, а Польща пропонує ввести санкції проти банку. У лютому любов'ю австрійського банку до російських грошей зацікавилися фіскальні органи США.