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31 марта 2023, 11:10 Читати українською

НБУ прокомментировал заявление Raiffeisen Bank касательно его деятельности в РФ

Национальный банк Украины отмечает положительные сигналы в заявлении группы Raiffeisen Bank International (RBI), объявленном по результатам общего собрания 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины отмечает положительные сигналы в заявлении группы Raiffeisen Bank International (RBI), объявленном по результатам общего собрания 30 марта.
Фото: bank.gov.ua

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В НБУ отметили, что заявление RBI не содержит четкого плана по конкретным шагам и срокам их реализации, однако может свидетельствовать о переходе от поиска «стратегических вариантов будущего» к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделение или деконсолидация Райффайзенбанка Россия из группы.

«Выражаем надежду, что RBI Group как ответственный член международного финансового сообщества уже в ближайшее время приложит усилия для внедрения в жизнь указанных инициатив», — заявил Нацбанк.

Глава Национального банка обратился в наблюдательный совет RBI перед проведением общего собрания и призвал группу не медлить с решением о выходе банка из РФ. Он также обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода Райффайзенбанка из РФ посредством обмена активами Райффайзенбанка с подсанкционным Сбербанком в Австрии.

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Соглашение, позволяющее банку, принадлежащему кремлю, сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в Россию, чтобы и дальше поддерживать экономическую устойчивость и способность России вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных ограничений, которые, безусловно, потребуют корректировки для обеспечения реализации предложенного плана.

«Райффайзен Банк в Украине как системно важный банк, способствующий поддержанию финансовой стабильности в стране в разгар войны, имеет поддержку НБУ. Участие банка в развитии банковского сектора, экономических программах и гуманитарных проектах ощутимо и важно», — отметили в НБУ.

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Нацбанк заявил, что продолжит внимательно следить за деятельностью банков, имеющих работающие дочерние структуры в РФ, и в дальнейшем будет поднимать вопрос присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Основанием для этого решения стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работать в России, Raiffeisen Bank еще официально признал так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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Navegantes
Navegantes
31 марта 2023, 11:32
#
Відкриємо цю новину (про заяву RBI щодо подальшої роботи в РФ) років через 2−3 і побачимо, що банк «продовжує прикладати неімовірних зусиль щодо пошуку оптимальних варіантів припинення роботи в РФ». Так що сильно не тіштесь усіма цими заявами. Багато їх було, ще більше буде.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
31 марта 2023, 11:37
#
Через лет 30 банк примет окончательное решение.
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0
bonv
bonv
31 марта 2023, 11:56
#
Між рядками прочитали?
« Правління RBI має чітко сформулювати стратегію щодо Росії на річних зборах акціонерів: або «вихід» з РФ на прийнятних для акціонерів умовах, або «залишитися і пояснити», — заявив голова правління Австрійської асоціації інвесторів (IVA) Флоріан Бекерманн. Він зауважив, що мовчання керівництва ставить банк в дедалі небезпечніший для репутації кут.І рибку з"їсти, і на на*** сісти…
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