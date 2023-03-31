НБУ прокомментировал заявление Raiffeisen Bank касательно его деятельности в РФ

Национальный банк Украины отмечает положительные сигналы в заявлении группы Raiffeisen Bank International (RBI), объявленном по результатам общего собрания 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В НБУ отметили, что заявление RBI не содержит четкого плана по конкретным шагам и срокам их реализации, однако может свидетельствовать о переходе от поиска «стратегических вариантов будущего» к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделение или деконсолидация Райффайзенбанка Россия из группы.

«Выражаем надежду, что RBI Group как ответственный член международного финансового сообщества уже в ближайшее время приложит усилия для внедрения в жизнь указанных инициатив», — заявил Нацбанк.

Глава Национального банка обратился в наблюдательный совет RBI перед проведением общего собрания и призвал группу не медлить с решением о выходе банка из РФ. Он также обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода Райффайзенбанка из РФ посредством обмена активами Райффайзенбанка с подсанкционным Сбербанком в Австрии.

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Соглашение, позволяющее банку, принадлежащему кремлю, сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в Россию, чтобы и дальше поддерживать экономическую устойчивость и способность России вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных ограничений, которые, безусловно, потребуют корректировки для обеспечения реализации предложенного плана.

«Райффайзен Банк в Украине как системно важный банк, способствующий поддержанию финансовой стабильности в стране в разгар войны, имеет поддержку НБУ. Участие банка в развитии банковского сектора, экономических программах и гуманитарных проектах ощутимо и важно», — отметили в НБУ.

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Нацбанк заявил, что продолжит внимательно следить за деятельностью банков, имеющих работающие дочерние структуры в РФ, и в дальнейшем будет поднимать вопрос присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Основанием для этого решения стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работать в России, Raiffeisen Bank еще официально признал так называемые «ДНР» и «ЛНР».