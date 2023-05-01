Главное за понедельник: Бедность в Украине, возврат налога на ввоз Starlink и курс евровалюты

1 мая 2023 года истекает срок подачи декларации об имущественном положении и доходах за 2022 год гражданами, которые обязаны ее подать в соответствии с разделом IV Налогового кодекса, а лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

В Украине вернули налоги на ввоз терминалов Starlink и генераторов

С 1 мая 2023 года завершился период льготного импорта товаров для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, с сегодняшнего дня при их ввозе придется уплатить пошлины и НДС.

Выплаты военным по 30 тысяч: МВФ раскритиковал законопроект

Постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян подверг критике принятый Верховной Радой законопроект о возврате выплат в 30 тысяч гривен военнослужащим, заявив, что он не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов.