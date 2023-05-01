Доллар и евро в начале мая: почему курс евровалюты снова заставит понервничать украинцев
Главное за понедельник: Бедность в Украине, возврат налога на ввоз Starlink и курс евровалюты
Начало мая на украинском валютном рынке будет очень сложным. Вновь клиентам банков и самим банкирам придется решать одновременно многие задачи, которые будут влиять на курсообразование. При этом часть событий, коренным образом влияющих на поведение местных участников рынка, фактически никак от них не будет зависеть. Что только добавляет интриги к происходящему.
Всемирный банк: в Украине за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек
Уровень бедности в Украине в прошлом году вырос с 5,5% до 24,2% — за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек.
Сегодня истекает срок подачи декларации об имущественном положении и доходах
1 мая 2023 года истекает срок подачи декларации об имущественном положении и доходах за 2022 год гражданами, которые обязаны ее подать в соответствии с разделом IV Налогового кодекса, а лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.
В Украине вернули налоги на ввоз терминалов Starlink и генераторов
С 1 мая 2023 года завершился период льготного импорта товаров для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, с сегодняшнего дня при их ввозе придется уплатить пошлины и НДС.
Выплаты военным по 30 тысяч: МВФ раскритиковал законопроект
Постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян подверг критике принятый Верховной Радой законопроект о возврате выплат в 30 тысяч гривен военнослужащим, заявив, что он не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов.
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