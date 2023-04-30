Минэнерго: Тарифы на электричество придется увеличить

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Рост тарифов

«Любые изменения тарифов в пики роста — это тяжелые и вынужденные решения. Пока правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, поскольку иначе энергетика не сможет не то что восстановиться, а и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей», — сказал Сафаров.

Он добавил, что международные партнеры оказывают поддержку и сфере обновления украинской энергетики. Это и оборудование и средства. Так, к настоящему времени Украина уже получила 150 млн евро от ЕС для фонда поддержки энергетики, 200 млн гранта от Всемирного банка. Но, по словам Сафарова, этих ресурсов недостаточно.

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Сафаров отметил, что для уязвимых категорий населения будет предоставляться помощь, чтобы они могли платить за электроэнергию. Источниками финансирования этой помощи могут быть поступления от экспорта электроэнергии, финансовая помощь партнеров, о чем сейчас ведутся переговоры.

Пока конечного решения о том, каким должен быть тариф на электроэнергию, нет, подчеркнул Сафаров.

Напомним

Как сообщил руководитель одной из энергетических компаний, на совещании в Офисе президента в апреле обсуждали повышение тарифа на электроэнергию:

для населения с 1,44−1,68 грн/кВт-ч до 2,88 грн/кВт-ч,

для бизнеса — с 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Он подчеркнул, что повышение тарифа для населения даст дополнительно 39 млрд грн тарифной выручки — это позволит сбалансировать «Энергоатом» и тепловую генерацию, которые в прошлом году имели большие убытки.

В настоящее время в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а сверх этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Действие действующих тарифов истекает 1 мая.

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