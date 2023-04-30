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30 апреля 2023, 13:18 Читати українською

Минэнерго: Тарифы на электричество придется увеличить

Решение об увеличении тарифов на электроэнергию придется принять, иначе энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме. Об этом в эфире общенационального телемарафона «Єдині новини» сказал замминистра энергетики Фарид Сафаров, передает Укринформ.

Решение об увеличении тарифов на электроэнергию придется принять, иначе энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме.
Фото: zn.ua

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Рост тарифов

«Любые изменения тарифов в пики роста — это тяжелые и вынужденные решения. Пока правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, поскольку иначе энергетика не сможет не то что восстановиться, а и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей», — сказал Сафаров.

Он добавил, что международные партнеры оказывают поддержку и сфере обновления украинской энергетики. Это и оборудование и средства. Так, к настоящему времени Украина уже получила 150 млн евро от ЕС для фонда поддержки энергетики, 200 млн гранта от Всемирного банка. Но, по словам Сафарова, этих ресурсов недостаточно.

Читайте: Тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти почти вдвое, а для бизнеса на треть

Сафаров отметил, что для уязвимых категорий населения будет предоставляться помощь, чтобы они могли платить за электроэнергию. Источниками финансирования этой помощи могут быть поступления от экспорта электроэнергии, финансовая помощь партнеров, о чем сейчас ведутся переговоры.

Пока конечного решения о том, каким должен быть тариф на электроэнергию, нет, подчеркнул Сафаров.

Напомним

Как сообщил руководитель одной из энергетических компаний, на совещании в Офисе президента в апреле обсуждали повышение тарифа на электроэнергию:

  • для населения с 1,44−1,68 грн/кВт-ч до 2,88 грн/кВт-ч,
  • для бизнеса — с 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Он подчеркнул, что повышение тарифа для населения даст дополнительно 39 млрд грн тарифной выручки — это позволит сбалансировать «Энергоатом» и тепловую генерацию, которые в прошлом году имели большие убытки.

В настоящее время в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а сверх этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Действие действующих тарифов истекает 1 мая.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
51210319
51210319
30 апреля 2023, 13:35
#
Это не миф?
+
+30
Kaleso
Kaleso
30 апреля 2023, 14:12
#
Хай держава приватизує всю електрику і забере в Ахметова тоді і піднімайте
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