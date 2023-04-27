Минфин - Курсы валют Украины

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27 апреля 2023, 20:01 Читати українською

Главное за четверг: Ставка НБУ, курс валют и улучшение прогноза роста касательно ВВП и инфляции

Курс евро в начале мая: 10 лучших дней для спекулянтов

С конца этой недели и весь последующий ценники на евро в обменниках и кассах банков снова будут часто меняться, причем скачки курса могут быть очень ощутимыми. Почему это будет происходить и за сколько можно будет купить и продать евровалюту, расскажет «Минфин».

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.

Нацбанк значительно улучшил прогнозы роста ВВП и инфляции

Учитывая быстрое восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику, Национальный банк улучшил прогноз экономического роста в 2023 году с 0,3% до 2%. НБУ также значительно улучшил прогноз инфляции в 2023 году. Регулятор прогнозирует замедление инфляции до 14,8% по итогам года по сравнению с 18,7% в предыдущем прогнозе.

Куда сейчас можно вложить деньги кроме недвижимости в Украине. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: куда сейчас можно вложить деньги, депозиты в банках, покупка ОВГЗ и военных облигаций, покупка золота и серебра, бизнес в торговле и бытовые услуги, международные облигации Украины, инвестиции в криптовалюту, инвестиции в землю, прогноз курса доллара и евро на период с 27 апреля по 3 мая 2023 года.

Как купить коллекционные монеты в Украине: что предлагают НБУ, банки и перекупщики

1 мая в продаже появится новая коллекционная монета НБУ «Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская». Даже во время войны регулятор продолжает выпуск памятных монет и банкнот, и спрос на них остается высоким: кто хочет приобрести их «для истории» и собственных коллекций, кто — надеясь на дальнейшее подорожание. Но купить современную нумизматическую продукцию не так уж просто. Почему так происходит, и как приобрести коллекционные деньги, расскажет «Минфин».

Источник: Минфин
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