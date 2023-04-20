Главное за четверг: Облигации Новой почты, регулирование криптовалют в ЕС и подорожание наличной валюты

Платежная система NovaPay, входящая в группу «Новая почта», на бирже ПФТС провела публичное размещение дебютного выпуска облигаций. Минфин разбирался, чем занимается эта компания, и стоит ли ей доверять свои деньги.

Евросоюз утвердил регулирование криптовалют

Европарламент принял закон по легализации и регулированию криптоактивов в ЕС MiCA. Текст разрабатывали и переписывали на протяжении последних трех лет, но коллапсы на глобальном рынке криптоактивов ускорили процесс.

В НАБУ прогнозируют удорожание наличной валюты. Как изменится курс

Уже в мае, вероятно, будем снова наблюдать подорожание наличной иностранной валюты из-за увеличения спроса на нее. Об этом заявила глава Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

Запрет импорта и транзита украинского зерна. Почему это произошло и что значит для Украины (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: Импорт и транзит украинского зерна. Запрет импорта украинской сельхозпродукции и ее транзита через некоторые страны Европы. Что значит для Украины запрет на импорт зерна. Прогноз курса доллара и евро на период с 20 по 26 апреля 2023 года.

Укрпочта может получить национализированный PIN Банк — СМИ

Укрпочта планирует получить в управление ранее национализированный PIN Банк. За последние пять лет руководитель Укрпочты Игорь Смелянский мечтает вывести государственного оператора почты на банковский рынок.