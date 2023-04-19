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19 апреля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Гривневые депозиты, «Маски-шоу стоп» и убытки от запрета аграрного экспорта

Десять небольших банков повысили доходность гривневых депозитов

Банки продолжают менять депозитные предложения, ставки постепенно растут. Какую доходность сейчас предлагают по вкладам частных вкладчиков банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — расскажет «Минфин».

«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий изымать технику

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9211 с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, запрещающий изымать технику во время обысков в компаниях.

В Минагрополитики считают убытки от запрета аграрного экспорта

Через страны Восточной Европы шла примерно половина аграрного экспорта Украины. Из-за запрета ущерб может составить «сотни миллионов долларов». Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Украине удалось разблокировать транзит агропродукции через Польшу

Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу (с 20 на 21 апреля).

Инвесторы шортят доллар: оправдаются ли их ставки на падение «зеленого»

На прошлой неделе доллар достиг самого низкого уровня за год по отношению к другим валютам. Но многие считают, что своего дна «зеленый» не достиг. Почему инвесторы делают ставку на дальнейшее ослабление доллара и что может помешать этому — расскажет «Минфин».

Источник: Минфин
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