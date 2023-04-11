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11 апреля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Рейтинг МФО, ограничение процентов по микрокредитам и стоимость жилья

Рейтинг МФО: 22 лучших предложения кредитов со льготным периодом под 0,01%

Война сильно ударила по рынку микрокредитования: уменьшились объемы предоставленных ссуд и количество «живых» финкомпаний. Впрочем, получить микрокредит можно и сейчас. «Минфин» узнал, какие суммы и на какой срок МФО готовы давать клиентам на льготных условиях, и составил их рейтинг.

Минфин разместил на аукционе облигации на 2,4 миллиарда

На аукционе 11 апреля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 2,37 млрд грн в эквиваленте, что на 2,18 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 4,55 млрд грн.

Совет одобрил законопроект для национализации Смысл Банка

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения, которое позволит НБУ начать национализацию Сенс Банка (ранее Альфа-Банк).

НБУ готовится ограничить проценты по микрокредитам

Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения. Одним из вариантов является введение фиксированной ставки. Об этом «Минфину» сообщили в одной из МФО.

От 49,4 тыс. за квадрат в Киеве до 22,1 тыс. грн возле Сум: сколько сейчас стоит жилье

Украинский строительный рынок возобновляется: только в прошлом месяце в эксплуатацию было сдано 66 новостроек. Как за время войны изменились цены на недвижимость и сколько стоит аренда жилья, исследовал маркетплейс Dim.ria. «Минфин» публикует результаты исследования.

Почему МВФ это плохо. Как его помощь тормозит развитие страны (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о Международном валютном фонде и Украине. Почему МВФ это плохо, и почему его помощь тормозит развитие страны.

Источник: Минфин
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