Главное за четверг: Вложение в землю, инвестирование в недвижимость и что будет с долларом после спасения банков

На спасение финучреждений и поддержку их вкладчиков Федрезерв уже направил колоссальную сумму, а СМИ запестрили заголовками о том, что Штаты снова массово печатают доллары. Что происходит на самом деле, расскажет «Минфин».

Raiffeisen Bank выступил с заявлением о своей деятельности в России

С началом войны в Украине, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) активно работала над оценкой всех вариантов будущего Райффайзенбанка в России.

6% годовых в валюте: стоит ли сейчас вкладывать в украинскую землю

Несмотря на войну, эксперты называют 2023 год уникальным, с точки зрения инвестиций в землю. Как инвестировать в этот актив, чтобы получить самый большой профит и минимизировать риски, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

Как изменилось инвестирование в недвижимость после года войны в Украине? Прогноз курса валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Как заробитчане влияли на Украину до войны и влияют сейчас? Прогноз курса доллара и евро на период с 30 марта по 5 апреля 2023 года.

Кто владеет компаниями на рынке азартных игр и какая у них прибыль — исследование YouControl

Полномасштабное вторжение РФ в Украину, санкции против физических и юридических лиц и отмена налоговых льгот изменили экономическую ситуацию и повлияли на игорный бизнес в Украине. Аналитики R&D центра YouControl провели исследования и обнаружили, кто владеет компаниями на рынке азартных игр, какая у них прибыль и сколько легальных бизнесов в этой сфере.