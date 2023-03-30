Как изменилось инвестирование в недвижимость после года войны в Украине? Прогноз курса валют (видео)

Уважаемые пользователи портала, приглашаем вас к дискуссии на вашу любимую тему «Инвестиции в недвижимость» на нашем YouTube канале. Но сперва обязательно посмотрите видео от нашего эксперта Алексея Козырева. Ждем ваших мнений по следующим пунктам: