Уважаемые пользователи портала, приглашаем вас к дискуссии на вашу любимую тему «Инвестиции в недвижимость» на нашем YouTube канале. Но сперва обязательно посмотрите видео от нашего эксперта Алексея Козырева. Ждем ваших мнений по следующим пунктам:
Как изменилось инвестирование в недвижимость после года войны в Украине? Прогноз курса валют (видео)
- изменилась ли стратегия инвестирования в недвижимость после года войны в Украине?
- что выбрать: первичку или вторичку?
- квартира или дом?
- какой регион Украины?
- возможно лучше придержать средства?
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/618941-glava_dneprovskogo_oblsoveta_nikolaj_lukashuk_vydelil20_mln_grn_na_reklamu_chastnyh_kompanij