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30 марта 2023, 15:28 Читати українською

Как изменилось инвестирование в недвижимость после года войны в Украине? Прогноз курса валют (видео)

Уважаемые пользователи портала, приглашаем вас к дискуссии на вашу любимую тему «Инвестиции в недвижимость» на нашем YouTube канале. Но сперва обязательно посмотрите видео от нашего эксперта Алексея Козырева. Ждем ваших мнений по следующим пунктам:

  • изменилась ли стратегия инвестирования в недвижимость после года войны в Украине?
  • что выбрать: первичку или вторичку?
  • квартира или дом?
  • какой регион Украины?
  • возможно лучше придержать средства?

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
bonv
bonv
30 марта 2023, 15:35
#
І знову тема нерухомості:)) Сезон розпочався…
+
+28
bonv
bonv
30 марта 2023, 15:36
#
Это раньше было — вырыть другому яму, а теперь — это называется продать жилье на стадии котлована…
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 марта 2023, 15:59
#
:-)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
30 марта 2023, 17:01
#
20 лямов из бюджета на рекламу частного бизнеса криминального авторитета.
https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/618941-glava_dneprovskogo_oblsoveta_nikolaj_lukashuk_vydelil20_mln_grn_na_reklamu_chastnyh_kompanij
+
0
Три літри
Три літри
30 марта 2023, 17:27
#
Демонстрація проблеми з москалями на сайті Мінфіну
+
0
Три літри
Три літри
30 марта 2023, 17:43
#
Тут пруф https://tempclip.com/HjFlQUspjrYDcXC/watch
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