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29 марта 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Ставки по депозитам, покупка пенсионного стажа и квартира за $20-50 тысяч

Приват повысил ставки на длинные депозиты

Банки начинают реагировать на новые правила работы со средствами клиентов, введенные НБУ. Снова начали пересматривать свои депозитные предложения крупные финучреждения. Сколько они платят сейчас своим частным вкладчикам, — в свежем обзоре «Минфина».

НБУ взялся за чистоту рядов: Польских акционеров Идея Банка лишили права голоса

Нацбанк Украины временно лишил права голоса акционеров Идея Банка. Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем НБУ принял 27 марта.

На сайте Пенсионного фонда можно купить страховой стаж. Как это сделать

Пенсионный фонд в среду, 29 марта, запустил на своем портале механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер.

Канада предоставит Украине кредит на $1,8 миллиарда

Канада в 2023 году намерена предоставить Украине кредит на $1,8 млрд по линии Международного валютного фонда (МВФ).

Бюджет $20−50 тыс: какую квартиру можно купить в Киеве за такие деньги

Большая распродажа на столичном рынке недвижимости закончилась: количество предложений жилья существенно сократилось. Сразу отреагировали и цены, которые нашли определенную точку равновесия. Почему владельцы притормозили с продажей своих квартир и какая сумма реально должна быть на руках, чтобы стать владельцем столичной недвижимости, выяснял «Минфин».

Источник: Минфин
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