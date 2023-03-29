Главное за среду: Ставки по депозитам, покупка пенсионного стажа и квартира за $20-50 тысяч

Банки начинают реагировать на новые правила работы со средствами клиентов, введенные НБУ. Снова начали пересматривать свои депозитные предложения крупные финучреждения. Сколько они платят сейчас своим частным вкладчикам, — в свежем обзоре «Минфина».

НБУ взялся за чистоту рядов: Польских акционеров Идея Банка лишили права голоса

Нацбанк Украины временно лишил права голоса акционеров Идея Банка. Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем НБУ принял 27 марта.

На сайте Пенсионного фонда можно купить страховой стаж. Как это сделать

Пенсионный фонд в среду, 29 марта, запустил на своем портале механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер.

Канада предоставит Украине кредит на $1,8 миллиарда

Канада в 2023 году намерена предоставить Украине кредит на $1,8 млрд по линии Международного валютного фонда (МВФ).

Бюджет $20−50 тыс: какую квартиру можно купить в Киеве за такие деньги

Большая распродажа на столичном рынке недвижимости закончилась: количество предложений жилья существенно сократилось. Сразу отреагировали и цены, которые нашли определенную точку равновесия. Почему владельцы притормозили с продажей своих квартир и какая сумма реально должна быть на руках, чтобы стать владельцем столичной недвижимости, выяснял «Минфин».