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29 марта 2023, 9:40 Читати українською

Канада предоставит Украине кредит на $1,8 миллиарда

Канада в 2023 году намерена предоставить Украине кредит на $1,8 млрд по линии Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на проект бюджета страны, пишет Бизнес.Цензор.

Канада в 2023 году намерена предоставить Украине кредит на $1,8 млрд по линии Международного валютного фонда (МВФ).

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Кредит для Украины

«Канада предоставит Украине кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) в следующем финансовом году. Эта мера содержится в последнем проекте бюджета, который был передан в парламент во вторник министерством финансов Христей Фриланд», — говорится в сообщении.

Новый кредит планируется выделить Киеву через МВФ. Эта сумма предназначена для того, чтобы покрыть дефицит бюджета и оплатить социальные услуги, в том числе медицинские.


Кроме того, как сообщает телеканал, отдельно анонсировано выделение 84 млн. канадских долларов (почти $62 млн.) из федерального бюджета на дополнительную прямую гуманитарную помощь Украине.

Деньги будут выделены из текущего бюджета Министерства иностранных дел и международной торговли Канады и пойдут на оказание психологической помощи, разминирование и другие мероприятия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
29 марта 2023, 10:30
#
Канаді респект за підтримку!
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