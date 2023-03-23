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23 марта 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Raiffeisen Bank в списке спонсоров войны, кризис в банках и пенсии в Украине

ФРС не заметила кризиса в банках: видят ли его предвестники в Украине аналитики и читатели

Вчера ФРС снова повысила ключевую ставку — на 0,25 п.п., до диапазона 4,75−5%. Хотя многие надеялись, что регулятор не решится на это в условиях банковского кризиса. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла объяснило такое решение: регулятор считает американскую банковскую систему стабильной. А насколько стабильна украинская банковская система? — «Минфин» расскажет, как на этот вопрос ответили профессионалы и простые клиенты банков.

НАПК внесло Raiffeisen Bank в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Какими должны быть пенсии в Украине: Конституционный суд принял решение

В Украине размер пенсионной выплаты не может быть ниже размера прожиточного минимума. Такое решение принял Конституционный Суд Украины (КСУ)

Как заробитчане влияли на Украину до войны и как влияют сегодня? Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Как заробитчане влияли на Украину до войны и влияют сейчас? Прогноз курса доллара и евро на период с 23 по 29 марта 2023 года.

Проект Arbitrum наконец-то стартует: что это такое и почему его называют аирдропом года

Сегодня, 23 марта, самый крупный проект по масштабированию Ethereum запускает собственный актив. Объясняем, почему вокруг этого события был такой ажиотаж, и как этим могут воспользоваться криптоманы.

Для айтишных ФОПов легализовали электронные деньги: что с этим не так

Законодатель приравнял электронные деньги в расчетах с ФОП-IT к обычным. Что это значит и какие риски, рассказал Сергей Брояков, советник налоговой и бухгалтерской практики компании Bona Lex.

Источник: Минфин
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