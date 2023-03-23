Главное за четверг: Raiffeisen Bank в списке спонсоров войны, кризис в банках и пенсии в Украине

Вчера ФРС снова повысила ключевую ставку — на 0,25 п.п., до диапазона 4,75−5%. Хотя многие надеялись, что регулятор не решится на это в условиях банковского кризиса. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла объяснило такое решение: регулятор считает американскую банковскую систему стабильной. А насколько стабильна украинская банковская система? — «Минфин» расскажет, как на этот вопрос ответили профессионалы и простые клиенты банков.

НАПК внесло Raiffeisen Bank в перечень спонсоров войны

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