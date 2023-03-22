Главное за среду: Налоговый доступ к счетам за границей, доходность депозитов и мифы о послевоенной экономике

НБУ продолжает закручивать гайки, стимулируя банкиров вступить в борьбу за «длинные» деньги клиентов. Более того, очень скоро будет прикрыта схема, которая позволяла банкирам обходить повышенные нормативы под размещенные у них так называемые «горячие» деньги. Какие виды вкладов могут скоро исчезнуть и что изменилось в предложениях для частных клиентов банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн, расскажет «Минфин».

Рада открыла Налоговый доступ к счетам украинцев за границей

Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, вводящий европейские стандарты налоговой отчетности и в разы поднимающий прозрачность налогоплательщика перед государством, — так называемый стандарт CRS.

Нацбанк отложил разрешение на выведение за границу инвестиций в гособлигации

Национальный банк после консультаций с Международным валютным фондом и Минфином решил отложить разрешение на вывод за границу нерезидентами инвестиций в облигации внутреннего государственного займа, которое было анонсировано еще в мае 2022 года.

Откуда у банков взялась рекордная прибыль и почему за это расплачиваются их клиенты

В украинских банках лежат «лишние» 500 млрд грн. Откуда во время войны у финансистов появилось столько денег, почему это не идет на пользу украинцам, и к чему может привести, рассказал финансовый аналитик Эрик Найман.

3 мифа о послевоенной экономике Украины: почему победа не гарантирует процветание

Публичные личности часто распространяют идеи об огромных экономических перспективах Украины после победы в войне. Но действительно ли эта позиция обоснована, и к чему на самом деле стоит готовиться нашему государству, рассказал сооснователь инвестиционной компании Trident Acquisitions Corp Алексей Тимофеев.