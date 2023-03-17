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17 марта 2023, 10:00 Читати українською

НБУ объяснил снижение инфляции в Украине второй месяц подряд

В феврале 2023 года продолжалось замедление потребительской инфляции в годовом исчислении (г/г) — до 24,9% с 26,0% в январе. Цены растут медленнее, чем прогнозировал Национальный банк Украины.

В феврале 2023 года продолжалось замедление потребительской инфляции в годовом исчислении (г/г) — до 24,9% с 26,0% в январе.
Фото: bank.gov.ua

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Фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2023 года, вследствие большего, чем предполагалось, предложения продовольствия и горючего, а также лучшей ситуации в энергетике.

«Инфляцию также сдерживало улучшение инфляционных ожиданий и благоприятная ситуация в наличном сегменте валютного рынка, в том числе благодаря принятым НБУ мерам. Эти факторы нивелировали эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных, в частности, с целью обеспечения непрерывной деятельности в условиях отключений электроэнергии», — говорится в сообщении.

Удорожание обработанных продовольственных товаров существенно притормозило (до 27,8% г/г), прежде всего, благодаря стабилизации ситуации в энергетике и уменьшению издержек бизнеса. Так, более низкими темпами росли цены на хлеб и мучные изделия, безалкогольные напитки, а также консервы.

Учитывая лучшую ситуацию в энергетике и снижение экспортных цен, медленнее росла стоимость молочных продуктов, а также подсолнечного масла. Укрепление гривны в наличном сегменте валютного рынка замедлило удорожание импортных продуктов.

Рост цен на непродовольственные товары практически остался на уровне предыдущего месяца (22,2% г/г). Удорожание этих товаров сдерживалось улучшением инфляционных ожиданий, в том числе из-за благоприятной ситуации в наличном сегменте валютного рынка, а также слабым и неравномерно распределенным по товарам и регионам потребительским спросом.

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Медленнее росли цены на отдельные товары личного ухода, электронику, фармацевтические товары, мебель и автомобили. Ускорилось подорожание товаров для дома, одежды и обуви, что отражало увеличение расходов бизнеса в предыдущие месяцы для обеспечения энергетической автономности.

Темпы роста стоимости услуг также почти не изменились (15,6% г/г). Туристические услуги, услуги общепита, гостиниц, кинотеатров дорожали медленнее, что может объясняться как более слабым спросом, так и улучшением ситуации с энергоснабжением.

Зато более высокими темпами росла стоимость медицинских, страховых, ветеринарных, телекоммуникационных услуг — под влиянием увеличения расходов. Ускорилось и подорожание услуг электриков и сантехников, учитывая сохранение высокого спроса из-за последствий отключений электроэнергии.

Темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 38,0% г/г

Более низкими темпами дорожали мука и крупы, учитывая лучшие, чем ожидалось, урожаи. Замедлился рост цен на мясо из-за снижения цен на корма и слабый спрос.

Более низкие импортные цены сдерживали удорожание цитрусовых. Деокупация части Херсонской области в прошлом году и дальнейшее налаживание поставок в регион также сдерживали рост стоимости сырых продуктов питания.

В то же время из-за сокращения предложения в результате низкого урожая более высокими темпами росли цены на овощи, в частности на лук, морковь и тепличные овощи.

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Последние дорожали еще и учитывая рост расходов бизнеса в предыдущие месяцы из-за дефицита электроэнергии, а также последствия землетрясения в Турции. Кроме того, ускорилось удорожание яиц.

Повышение административно регулируемых цен замедлилось до 14,4% г/г

Медленнее дорожали алкогольные напитки под влиянием более слабого спроса и достаточного импортного предложения. Притормозил и рост цен на транспортные услуги благодаря стабилизации цен на топливо.

Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги населению также сдерживал административную инфляцию. В связи с плановым повышением акцизов подорожание табачных изделий ожидаемо ускорилось.

Значительно уменьшились темпы подорожания горючего — до 42,0% г/г

Это, прежде всего, объясняется снижением мировых цен на нефть в годовом измерении. Значительное влияние также оказали уменьшение дефицита электроэнергии и спроса на топливо, в том числе благодаря теплой погоде, накопленным гражданами и запасам бизнеса.

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«Инфляция замедляется второй месяц подряд. Снижение инфляции началось раньше и происходит быстрее, чем предполагал январский прогноз Национального банка. В то же время сохраняются риски усиления инфляционного давления, учитывая высокие риски безопасности и временный характер отдельных факторов, которые обусловили отклонение инфляции от прогноза», — подчеркнул регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+11
bonv
bonv
17 марта 2023, 10:52
#
Пояснювати всі вміють.
+
+41
kadaad1988
kadaad1988
17 марта 2023, 12:12
#
Очередная наглая брехня!!! Ценники растут чуть-ли не каждый день!
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