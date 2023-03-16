Главное за четверг: Ставки НБУ и ЕЦБ, ограничения на валютном рынке и компенсация за разрушенное жилье

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. По словам главы НБУ Андрея Пышного, такие шаги будут способствовать дальнейшему повышению привлекательности гривневых сбережений, поддержанию устойчивости валютного рынка и будут формировать предпосылки для смягчения ограничений на нем.

Нацбанк будет постепенно отменять ограничения на валютном рынке, которые ввели в начале войны

НБУ планирует ослабить ограничения на валютном рынке, введенные в начале 2022 года в связи с войной, заявил глава банка Андрей Пышный на брифинге.

ЕЦБ повысил ставку до 3,5% годовых

Европейский центробанк повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 3% до 3,5% на заседании в четверг, 16 марта. На такое же значение регулятор поднял ставку по депозитам — она была повышена до 3%. Ставка по маржинальным кредитам была повышена до 3,75%.

Владельцам евро — «пристегнуться»: какие угрозы несут решения ФРС и ЕЦБ

Мировые валютные рынки опять серьезно лихорадит. Чересчур агрессивная политика ФРС США и ЕЦБ в части повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией возвращается бумерангом на все сегменты финансового рынка.

Компенсация за разрушенное жилье: в Раде назвали сроки получения выплат

После принятия в конце февраля Верховной Радой законопроекта № 7198 все информационные сообщения о разрушенном и поврежденном жилье автоматически станут заявлениями на компенсацию.

Крах банков в США: причины, последствия для мировой экономики и что это значит для Украины (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: приведет ли банкопад к Америке в большой финансовый кризис? Прогноз курса доллара и евро на период с 16 по 22 марта 2023 года.

Марченко: Сейчас покупать жилье в новостройке дешевле у тех, кто купил его на «котловане»

Ввод в эксплуатацию нового жилья, по результатам прошлого года, сократился почти на 40%. Спрос упал до 15−20% от довоенного уровня. Впрочем, и сейчас есть компании, которые продолжают строить новые дома и бороться за своего клиента. Зачем строить в зоне прилетов, как бороться за своего покупателя сейчас, и что реально происходит на отечественном рынке недвижимости, «Минфину» рассказал Марк Марченко, основатель SENSAR Development.