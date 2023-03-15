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15 марта 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Депозитные ставки, «долг Януковича» и изобретение биткоина

Ощадбанк поднял ставки на все свои гривневые депозиты

Повышение нормативов обязательного резервирования вынуждает крупные банки вступить в борьбу за вкладчика, пересматривая свои депозитные предложения. Сколько теперь можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — расскажет «Минфин».

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Верховный Суд Соединенного Королевства принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям на сумму $3 млрд, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

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Законопроект о растаможивании транспортных средств через приложение «Дия» и по новой формуле зарегистрируют в Верховной Раде повторно.

Где на самом деле изобрели биткоин и почему он будет десятилетиями дорожать

Вопреки популярным теориям, которые говорят об антидолларовой направленности биткоина, генеральный директор US Global Investors Фрэнк Холмс убежден, что криптовалюта номер один не несет никаких угроз для «зеленого».

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
marinakatunkina
marinakatunkina
16 марта 2023, 4:17
#
Обычные девушки хотят секса прямо сейчас, любят сосать и давать в попу. Это круче тиндера, зацени сам------ http://redirect.sk/kiska
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0
ressnikov
ressnikov
16 марта 2023, 6:39
#
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