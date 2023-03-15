Главное за среду: Депозитные ставки, «долг Януковича» и изобретение биткоина

Повышение нормативов обязательного резервирования вынуждает крупные банки вступить в борьбу за вкладчика, пересматривая свои депозитные предложения. Сколько теперь можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — расскажет «Минфин».

Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу «долга Януковича» на $3 миллиарда

Верховный Суд Соединенного Королевства принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям на сумму $3 млрд, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

Кражи с карт, заоблачные кредитные долги и блокировка подозрительных клиентов

Проблемы с получением валютной наличности до сих пор остаются едва ли не самым главным предметом разногласий между банками и их клиентами. Но не только это доставляло хлопот потребителям финансовых услуг. «Минфин» выяснил, на что жаловались клиенты финучреждений в феврале и как банки решали эти жалобы.

Законопроект о растаможке авто в «Дие» повторно подадут в Раду

Законопроект о растаможивании транспортных средств через приложение «Дия» и по новой формуле зарегистрируют в Верховной Раде повторно.

Где на самом деле изобрели биткоин и почему он будет десятилетиями дорожать

Вопреки популярным теориям, которые говорят об антидолларовой направленности биткоина, генеральный директор US Global Investors Фрэнк Холмс убежден, что криптовалюта номер один не несет никаких угроз для «зеленого».