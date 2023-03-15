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15 марта 2023, 17:42 Читати українською

Законопроект о растаможке авто в «Дие» повторно подадут в Раду

Законопроект о растаможивании транспортных средств через приложение «Дия» и по новой формуле зарегистрируют в Верховной Раде повторно. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает «Интерфакс-Украина».

Законопроект о растаможивании транспортных средств через приложение «Дия» и по новой формуле зарегистрируют в Верховной Раде повторно.

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Растаможка

«Мы ни разу не опускали руки за это время. Было много проектов, когда нам говорили „нет“ сразу. Ты начинаешь говорить, и тебе говорят — нет». И мы постоянно это ломали и в этом направлении мы точно придем к результату. Сейчас передаем проект", — отметил он.

По его словам, планируется задействовать общественность и выносить вопросы в публичную плоскость.

«Мы будем больше контактировать с депутатами, больше публично будем поднимать этот вопрос. Будем выводить в публичное пространство тех, кто не говорит аргументов, а затем покидает зал во время голосования. Мы будем использовать все инструменты, чтобы этот вопрос дожать», — подчеркнул министр.

Напомним

В феврале парламент провалил голосование за принятие за основу законопроектов № 7466 и № 7468 о таможенном оформлении транспортных средств через приложение «Дия» и по новой формуле.

Читайте: Верховная Рада провалила законопроекты о растаможке автомобилей в «Дие»

В июне 2022 года правительство стартовало переводу процесса растаможивания автомобилей в приложение госуслуг «Дие».

С конца января в приложении «Дия» уже можно протестировать новую систему расчета стоимости услуги.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+11
bonv
bonv
15 марта 2023, 18:11
#
Законопроектів вагон, а толку ноль! Імітація бурхливої роботи в дії.
+
+11
Артем Сабуров
Артем Сабуров
15 марта 2023, 21:34
#
Согласно проведённым опросам в домах престарелых,интернатах для детей с особыми потребностями закрытого типа,в маргинальных районах днипра,кривого рога и киева с небольшим отрывом от ахметовских клоунов лидирует неоскароносный актер,играющий президента.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
15 марта 2023, 22:03
#
Мова против холодильника и тарифов. Ну очень актуальная тема после похода в православные супегмагкеты сильпо/атб. Смотрю на цены, на ахметовских чертей, повышающих бесконечно тарифы от фонаря и думаю, а не перейти ли мне на украинский?
📚Языковой омбудсмен призвал власти Одессы и области расширить сеть курсов по изучению украинского языка.
▪️Креминь сообщил, что сейчас в Украине действуют более 450 площадок по изучению украинского языка. Из них только 18 — в Одесской области.
+
0
BIlE
BIlE
16 марта 2023, 0:09
#
Оооо. Ну прям як з будівельною реформою. Короче це приймуть вже нова влада, дай Бог.
+
0
ressnikov
ressnikov
16 марта 2023, 6:39
#
Https://www.youtube.com/live/ISE8t-1rQtw
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