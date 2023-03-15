Законопроект о растаможивании транспортных средств через приложение «Дия» и по новой формуле зарегистрируют в Верховной Раде повторно. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает «Интерфакс-Украина».
Законопроект о растаможке авто в «Дие» повторно подадут в Раду
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Растаможка
«Мы ни разу не опускали руки за это время. Было много проектов, когда нам говорили „нет“ сразу. Ты начинаешь говорить, и тебе говорят — нет». И мы постоянно это ломали и в этом направлении мы точно придем к результату. Сейчас передаем проект", — отметил он.
По его словам, планируется задействовать общественность и выносить вопросы в публичную плоскость.
«Мы будем больше контактировать с депутатами, больше публично будем поднимать этот вопрос. Будем выводить в публичное пространство тех, кто не говорит аргументов, а затем покидает зал во время голосования. Мы будем использовать все инструменты, чтобы этот вопрос дожать», — подчеркнул министр.
Напомним
В феврале парламент провалил голосование за принятие за основу законопроектов № 7466 и № 7468 о таможенном оформлении транспортных средств через приложение «Дия» и по новой формуле.
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В июне 2022 года правительство стартовало переводу процесса растаможивания автомобилей в приложение госуслуг «Дие».
С конца января в приложении «Дия» уже можно протестировать новую систему расчета стоимости услуги.
Комментарии - 5
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