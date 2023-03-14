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14 марта 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Когда будут национализировать Сенс Банк, лучший отзыв февраля и увеличение госбюджета

Как и когда будут национализировать Сенс Банк

НБУ внес законопроект, который позволяет забрать системный банк у акционеров под санкциями. Причина его появления очевидна: подготовить законодательную почву для национализации Сенс Банка (Sense Bank). «Минфин» обсудил с экспертами такую возможность, которую многие ждут с 24 февраля 2022 года, и проанализировал ситуацию в самой структуре.

Минфин разместил на аукционе облигации на 2,7 миллиарда

На аукционе 14 марта Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 2,72 млрд грн, что на 13,34 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,06 млрд грн.

Лучший отзыв февраля: клиент Привата не смог снять доллары со счета, потому что теперь минимальная сумма заказа — $300

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в феврале. Им стал клиент Приватбанка под ником OlegAn79, который рассказал, как не смог снять со своего счета $200. Причина — новые правила банка по минимальной сумме заказа наличных денег. Его опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

Кабмин поддержал увеличение госбюджета на 537 миллиардов. Куда пойдут деньги

Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в 2023 году на 20% или на 537 млрд грн.

Китайские акции с подвохом: что вы получаете на самом деле, покупая бумаги Alibaba

8 января, после 3 лет жесткого ковидного карантина, Китай полностью снял все ограничения и открыл границы для бизнеса и туристов. Одна из первых экономик мира стремится вернуться на допандемические уровни. Этот толчок привлекает внимание инвесторов, особенно в условиях высокой инфляции и жесткой политики регуляторов. Насколько выгодно и безопасно инвестировать в акции китайских компаний, разбирался «Минфин».

Источник: Минфин
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