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14 марта 2023, 8:11 Читати українською

Кабмин поддержал увеличение госбюджета на 537 миллиардов. Куда пойдут деньги

Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в 2023 году на 20% или на 537 млрд грн. Об этом написал в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыигаль.

Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в 2023 году на 20% или на 537 млрд грн.

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Что известно

После увеличения расхода государственного бюджета впервые превысят 3 трлн.

«Благодаря поддержке наших международных партнеров, мы нашли дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию. В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т. д.», — написал Шмыгаль.

Куда пойдут деньги

По словам главы бюджетного комитета парламента Роксоланы Подласой, есть две основные статьи увеличения расходов:

  • 518,2 млрд грн — на сектор национальной безопасности и обороны, большая часть этих средств направляется на общие расходы на денежное довольствие военнослужащих.

  • 19 млрд грн — пополнение Резервного фонда государственного бюджета, используемого для непредвиденных и неотложных мер. К примеру, из Резервного фонда выделяли деньги для строительства фортификационных сооружений.

По ее словам, источники покрытия таких дополнительных расходов:

  • 419,3 млрд грн — увеличение дефицита государственного бюджета (фактически: внутренние и внешние заимствования);

  • 60,7 млрд грн — увеличение доходов государственного бюджета (за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков);

  • 50,3 млрд грн — сокращение расходов на обслуживание государственного долга;

  • 6,9 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.

«Верховная Рада рассмотрит этот проект закона безотлагательно», — написала она.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
14 марта 2023, 10:46
#
А реально пойдут на зарплаты чинушам, и прочей депутатской нечисти!
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 марта 2023, 10:51
#
Грощи пидуть на закупку яець по 45 грн.
+
0
sysmitsu
sysmitsu
14 марта 2023, 11:04
#
Неактуально, тепер яблука по 51
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 марта 2023, 11:11
#
Цыбуля на привозе 50,значит у грязного коррупционера резникова будет по 250.
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