Кабмин поддержал увеличение госбюджета на 537 миллиардов. Куда пойдут деньги

Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в 2023 году на 20% или на 537 млрд грн. Об этом написал в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыигаль.

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Что известно

После увеличения расхода государственного бюджета впервые превысят 3 трлн.

«Благодаря поддержке наших международных партнеров, мы нашли дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию. В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т. д. », — написал Шмыгаль.

Куда пойдут деньги

По словам главы бюджетного комитета парламента Роксоланы Подласой, есть две основные статьи увеличения расходов:

518,2 млрд грн — на сектор национальной безопасности и обороны, большая часть этих средств направляется на общие расходы на денежное довольствие военнослужащих.

19 млрд грн — пополнение Резервного фонда государственного бюджета, используемого для непредвиденных и неотложных мер. К примеру, из Резервного фонда выделяли деньги для строительства фортификационных сооружений.

По ее словам, источники покрытия таких дополнительных расходов: 419,3 млрд грн — увеличение дефицита государственного бюджета (фактически: внутренние и внешние заимствования);

60,7 млрд грн — увеличение доходов государственного бюджета (за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков);

50,3 млрд грн — сокращение расходов на обслуживание государственного долга;

6,9 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.