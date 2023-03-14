Минфин разместил на аукционе облигации на 2,7 миллиарда

На аукционе 14 марта Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 2,72 млрд грн, что на 13,34 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,06 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

14 марта Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

6,53 млн грн под 18,50% с погашением 14 февраля 2024 года;

64,40 млн грн под 19,00% с погашением 26 июня 2024 года;

2,65 млрд грн под 19,70% с погашением 6 августа 2025 года.

Читайте также: НБУ утвердил еще три привилегированных ОВГЗ для своего бенчмарка

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.