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14 марта 2023, 16:03 Читати українською

Минфин разместил на аукционе облигации на 2,7 миллиарда

На аукционе 14 марта Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 2,72 млрд грн, что на 13,34 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,06 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

На аукционе 14 марта Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 2,72 млрд грн, что на 13,34 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,06 млрд грн.
Фото: sud.ua

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Что предлагали инвесторам

14 марта Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

  • 6,53 млн грн под 18,50% с погашением 14 февраля 2024 года;
  • 64,40 млн грн под 19,00% с погашением 26 июня 2024 года;
  • 2,65 млрд грн под 19,70% с погашением 6 августа 2025 года.

Читайте также: НБУ утвердил еще три привилегированных ОВГЗ для своего бенчмарка

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
0
krv77
krv77
14 марта 2023, 16:24
#
Это наверное не бенчмарк-ОВГЗ, поэтому банки их так мало брали?
+
+75
bankir3
bankir3
14 марта 2023, 16:52
#
Банки вже дотримуються нових вимог по НОРу (з 11 березня). Якщо у четверг НБУ знову не посилить їх, історія з об'ємними аукціонами Мінфіна закінчиться.
+
+47
bankir3
bankir3
14 марта 2023, 16:59
#
А от на тлі зменшення міжнародної допомоги та заборони НБУ друкувати кошти чим далі латити дірки не зрозуміло.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 марта 2023, 17:20
#
Звідки таке тло? Я про зменшення допомоги…
+
0
bankir3
bankir3
14 марта 2023, 17:41
#
Подивіться динаміку обсягів допомоги з початку року
+
0
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
14 марта 2023, 18:36
#
Профрейтингом Рожковой и др.спецами из НБУК)
+
0
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
14 марта 2023, 18:34
#
Упс.НБУ зараз зробить дивний крок — прибире ці бенчмарк ОВДП з розрахунку обов’язкового резерву та замінить іншими. Буде усім благо, а банкам «…о»)) У цих двух команд (НБУК та Мінфін) іншого не дано.
+
+15
bankir3
bankir3
14 марта 2023, 19:13
#
Ні, такого він не зробить, а ось підняти знову НОР по коштам клієнтів — легко, питання лише в тому, що це напряму б'є Банкам по P/L змушуючи їх морозити свою ліквідність у вигляді довгих (1,5+ років) ОВДП. Тільки от це питання не вирішує (точніше подібна подушка частково «латає» дірки поточних витрат), а далі що? Надходження на мінімальному рівні, люди які закордоном систематично користуються саме гривневими картками (по суті продаж НБУ валюти), підтримуючи і збагачуючи тим самим іноземного виробника товарів.
+
0
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
14 марта 2023, 19:24
#
Для активизации вложений банков это самое то. Банки снова будут с портфелем ненужных ОВГЗ, а регуляторы «типа в +».
+
0
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
14 марта 2023, 19:27
#
Вот только в «+» будут только те, кому регуляторы маякнут когда выходить…пару госбанков и нерезиденты. А остальные будут в «минусе», а главное население.
+
0
bankir3
bankir3
14 марта 2023, 19:48
#
Як вони вийдуть? Продавши за ціною 60−70% від номіналу? Де ж тут заробіток, а саме головне хто буде купувати? Нерези, нерозуміючи чи поверне країна ці бонди? Нагадаю, в нас ще є такі «веселі кредити Яресько» — їх ще називають ВВП варанти (погугліть що це таке), так ось це ще та удавка.
+
0
Ave Bael
Ave Bael
15 марта 2023, 0:32
#
Які там нерези, CDS Ukraine 5y — 8700 :)))))
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