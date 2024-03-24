Постепенный рост тарифов на коммуналку: о чем договорилось правительство с МВФ

Украинское правительство в письме о намерениях руководству МВФ допускает постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания. Об этом говорится в обновленном Меморандуме с МВФ.

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«В целом потенциальные меры реформ включают в себя постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов», — говорится в документе.

В Меморандуме отмечается, что стабилизация системы потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов (особенно после того, как война закончится), с выделением адекватных и целевых ресурсов для уязвимых домохозяйств.

В документе также говорится, что отмена с 29 декабря 2023 года моратория на отключение потребителей-должников будет способствовать повышению платежной дисциплины.

Реформы в энергетическом секторе

Согласно документу, после окончания войны программа реформ в энергетическом секторе потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.

Кабинет министров примет «Дорожную карту» постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с четким планом реализации.

Также отмечается, что компании теплокоммунэнерго накопили значительную задолженность перед Нафтогазом до и после начала войны. Причина этого — разница в тарифах и последствия войны.

В связи с этим будет установлен объем просроченной задолженности и финансовое положение с помощью анализа, проведенного авторитетной аудиторской фирмой (структурный маяк, конец июня 2024).

Это поможет прояснить размер задолженности и финансовое положение предприятий теплокоммунэнерго, включая причины накопления задолженности в преддверии отопительного сезона 2024/25.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства власти страны предпринять определенные шаги.

Мораторий на повышение тарифов

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.

В инфляционном отчете НБУ отмечается, что мораторий на повышение тарифов может быть отменен только в 2025 году. При этом это произойдет после отмены военного положения.