«Левые» долги за свет и спорные счета: что советуют энергетики, чтобы этого избежать

В последнее время частные потребители стали все чаще жаловаться на необоснованные начисления, которые делают им энергетические компании. Люди начали более активно жаловаться на поставщиков электроэнергии профильному регулятору и в Антимонопольный комитет, обращаться в суды. Чтобы прояснить ситуацию, «Минфин» обратился в Нацкомиссию по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), АМКУ, энергетические компании и к юристам, которые специализируются на таких делах.

Почему возникают долги на ровном месте и как их избежать

В самих энергетических компаниях любят повторять, что готовы мирно урегулировать спорные моменты. Но, с оглядкой на вышеупомянутую судебную практику и штрафы НКРЭКУ и Антимонопольного комитета, ясно, что сделать это получается не всегда.

Также показательны многочисленные жалобы потребителей, которые стали регулярно появляться на профильных страницах энергетиков в соцсетях. Люди жалуются не только на отсутствие поблажек, что, обычно, выпячивают компании. Но и на начисление несуществующих долгов, причем даже при своевременной передаче показателей счетчиков.

Что особенно показательно в случаях, когда потребители (таких миллионы) выехали из Украины, или когда жилье было разрушено и электроэнергией никто не пользуется. В таких случаях украинцы подчеркивают, что регулярно отсылают показатели счетчика (доказывающие отсутствие потребления), но им продолжают насчитывать средний довоенный тариф и выставлять долги.

Многие могли махнуть рукой на такие задолженности в 2022—2023 годы, поскольку действовал запрет на отключение электричества. Однако, с января 2024 энергетики уже начали отключать свет должникам, о чем уже писал «Минфин» и публиковал долговую информацию Yasno. Потому недовольство потребителей начало расти.

Области-лидеры по приросту задолженности

По информации Yasno

«Если клиент передает показания электросчетчика своевременно, в установленные сроки: а именно за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего (т.е. для этого простого действия у потребителей есть 5 дней), то потребитель получает счет за фактически потребленную электроэнергию. Это единственное действие, которое необходимо выполнять клиенту для получения корректных счетов. Если клиент не передает показания в установленные сроки, начисление происходит по среднесуточному потреблению», — например, говорится в официальном комментарии пресс-службы ДТЭК «Киевские электросети» (бренд Yasno) для «Минфина».

Среднесуточное потребление рассчитывается на основе объема аналогичного периода (месяца) за предыдущий год.

«Если в доме клиента в квартире, где никто не проживает, установлена автоматическая система учета электрической энергии (АСКУЭ), то оператор системы распределения видит, что потребление не происходит. И тогда в счете такой клиент видит 0 грн к оплате. Но если такой системы нет, то узнать, происходит ли потребление или нет, если клиент об этом не проинформировал, оператор системы распределения не может», — говорят в Yasno.

Чтобы не накопить долги за пустую квартиру, в Yasno советуют сделать следующее:

Отключить все электроприборы и ежемесячно передавать одни и те же последние зафиксированные показания электросчетчика.

Обратиться к оператору системы распределения по временному отключению электропотребления. Тогда ОСР произведет отключение. Но важно помнить, что услуга по отключению и подключению по инициативе клиента платная, и будет произведена за счет потребителя. Срок подключения от 3 рабочих дней в городах и до 5 рабочих дней в сельской местности.

Однако, практика показывает, что в подобных ситуациях нередко возникают споры, которые впоследствии и служат основанием для жалоб в НКРЭКУ и исков в суды. Где энергетики продолжают напирать только на обязанности потребителей.

«Индивидуальные бытовые потребители обязаны каждый месяц считывать фактические показатели всех счетчиков, установленных на объекте потребителя, для которых отсутствует возможность дистанционного считывания данных, и предоставлять их до конца третьего календарного дня, который наступает за расчетным, соответствующему оператору системы распределения», — отметила и.о. генерального директора — председателя правления ЧАО «ПЭЭС «Центральная энергетическая компания» Анна Коломийчук «Минфину».

Однако, некоторые энергокомпании при этом оставляют за собой право проводить начисление потребителям не на основании показателей счетчиков, а по своей собственной формуле. Без согласования с потребителем, на собственное усмотрение. Клиентам же приходится обращаться в контролирующие органы, чтобы отстоять свои права.

Людям, чьи дома были разрушены, в пресс-службе ДТЭК «Киевские электросети» предлагают пройти такую процедуру:

Обратиться к оператору системы распределения ДТЭК «Киевские электросети» через Центр обслуживания клиентов или при помощи электронных сервисов. Предоставить обращение справку (копию) от ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям) или от органов местного самоуправления о факте разрушения. После получения подтверждающей информации оператор системы распределения проводит корректировку начисленных объемов электроэнергии, согласно последним фактически зафиксированным показателям (без учета начислений по среднему), и передает новые данные поставщику э/э. Поставщик на основе полученных данных от ОСР корректирует сумму начислений и выставляет корректный счет клиенту.

По-видимому, если всего этого не сделать, то энергетики продолжат насчитывать потребителю счета по средним показателям, и будут фиксировать долги. По факту, их несостоятельность поставщики э/э смогут понять, только когда придут проводить отключение света за долги и на месте дома обнаружат развалины.

В этом случае потребителям остается жаловаться на своих поставщиков тока во все инстанции или судиться с ними.

Кто чаще жалуется и на кого

В ответ на запрос «Минфина» председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский сообщил, что за 2023 год в Нацкомиссию поступило 12 556 обращений от потребителей услуг электроэнергии, а в 2024-м (на 14 февраля) — 1 259.

За прошлый год НКРЭКУ совокупно рассмотрела 9,5 тыс. запросов, большинство из которых поступило от домохозяйств:

8 438 — от физлиц ;

; 1 057 — от юрлиц;

21 — от физлиц-предпринимателей.

В 2024 году сложилась похожая ситуация: чаще всего к регулятору обращались частные потребители, а всего было обработано 743 запроса.

Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг обобщила для «Минфина» основные темы обращений:

Задолженности за потребленную электрическую энергию.

Порядок проведения расчетов за потребленную электроэнергию.

Отключение и восстановление электропитания.

Цены (тарифы) на электроэнергию.

Присоединение к электрическим сетям.

Качество электроснабжения.

Составленных актов о нарушении.

Упорядочение договорных отношений.

Техническое состояние сетей.

Коммерческий учет.

Применение «зеленого» тарифа.

Превышение объемов отпуска электроэнергии производителями сверх величины их электрической мощности и т. п.

«Одним из оснований осуществления внеплановой выездной/невыездной проверки НКРЭКУ является обоснованное обращение физического или юридического лица о нарушении субъектом хозяйствования, осуществляющего деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг (или субъектом, принадлежащим к особой группе потребителей), его законных прав», — объяснил Константин Ущаповский.

Он сообщил «Минфину», что в 2023—2024 годы (на 14 февраля 2024-го) НКРЭКУ провела 165 проверок участников рынка электроэнергии: производителей электроэнергии, операторов систем распределения, ОСР, поставщиков э/э, трейдеров и пр.

«При проведении этих проверок рассматривались вопросы, поднятые потребителями в жалобах», — уточнил Ущаповский.

В НКРЭКУ уточнили, что в 2023—2024 годах чаще всего проверяли такую 6-ку компаний:

ЧАО «ДТЕК Киевские региональные электросети» — 30 проверок; АО «Полтаваоблэнерго» — 18 проверок; АО «Сумыоблэнерго» — 8 проверок; АО «Укрзализныця» — 8 проверок; АО «ДТЭК Киевские электросети» — 8 проверок; АО «Черниговоблэнерго» — 5 проверок.

Из-за военного положения, даже при наличии жалоб потребителей, проверки не проводились на оккупированных территориях и в зоне боевых действий. В частности, не осуществлялись инспекции ООО «Днипровские энергетические услуги» и ООО «Донецкие энергетические услуги».

Как наказывали энергетиков-нарушителей

Константин Ущаповский сообщил «Минфину», что на 14 февраля, по результатам проверок 2023−2024 гг., наложено 45 штрафов:

2023 год — 41 штраф на общую сумму 4,9 млн грн ;

; 2024 год — 4 штрафа на 698,4 тыс. грн.

За нарушение лицензионных условий распределения электроэнергии и других требований крупные штрафы получили:

АО «Укрзализныця» — 6 штрафов на общую сумму 1,04 млн грн;

ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» — 8 штрафов на 759,3 тыс. грн;

ЧАО «ДТЭК Киевские электросети» — 4 штрафа на 735,7 тыс. грн;

АО «Полтаваоблэнерго» — 5 штрафов на 595 тыс. грн;

АО «Черниговоблэнерго» — 4 штрафа на 398,8 тыс. грн.

«Чаще всего штрафы на указанных лицензиатов налагались за нарушение норм лицензионных условий и/или законодательства в части предоставления услуг по присоединению электроустановки заказчика к системе распределения электрической энергии, и в части выполнения условий договоров, обязательных для осуществления лицензированной деятельности», — объяснил «Минфину» Ущаповский.

Он также уточнил, что НКРЭКУ также разбирает жалобы людей в части некорректных начислений в счетах за потребленную электроэнергию и возникновения задолженности. Предоставляет рекомендации по сверке фактических потреблений/оплат в рамках контрольных осмотров.

«По результатам сверок, в случае необходимости, стороны осуществляют соответствующие корректировки объемов потребления электрической энергии и производят перерасчет начислений», — отметил Константин Ущаповский, и заверил, что защита прав потребителей — приоритет регулятора.

Всего же НКРЭКУ сообщила о применении такого арсенала мер в отношении энергетиков по результатам проверок (в форме открытых слушаний):

84 — постановлений-предостережений;

51 — распоряжение по устранению нарушений;

44 — постановления по накладыванию штрафов;

5 — постановлений по аннулированию лицензий;

3 — постановления по применению санкций.

Видно, как санкции перерастают в штрафы, и из темпа наказаний можно судить об усугублении проблем компаний при работе с потребителями.

В АМКУ пожаловались на ДТЭК и еще 21 структуру

С рынком электроэнергии также работает Антимонопольный комитет, поскольку профильные компании являются естественными монополистами. Потому «Минфин» обратился с официальным запросом и в АМКУ.

Председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко сообщил нам, что его ведомство получило в 2023 году 229 жалоб от потребителей услуг электроэнергии, и снова претензий от домохозяйств было больше всего:

150 — от физлиц;

72 — от юрлиц;

7 — от физлиц-предпринимателей.

В 2024 году граждане направили в АМКУ 9 обращений по рынку э/э.

«Пик обращений потребителей электрической энергии пришелся на август-сентябрь 2023 года. В основном, обращения касались действий поставщиков универсальных услуг (ПУУ), заключавшихся в нарушении условий взаиморасчетов, предусмотренных договором о купле/продаже электроэнергии по „зеленому“ тарифу частным домохозяйством», — уточнил Кириленко «Минфину».

Возникла задолженность по таким договорам, чем, понятно, были недовольны домохозяйства.

Также в АМКУ уточнили, что в 2023 году получили 3 жалобы на работу ООО «Киевские энергетические услуги», пик пришелся на февраль.

Жалоб на ДТЭК и его дочерние компании, в принципе, пришло больше, чем на других игроков энергетического рынка:

2023 год — 101 жалоба;

2024 год — 11 жалоб.

В то же время, претензии потребителей приходили не только на него, антимонопольщики предоставили список других энергетиков, из-за работы которых в 2023—2024 годы получали обращения, и он оказался длинным — 21 структура:

ООО «Энера Винница»; ООО «Энера Сумы»; АО «Хмельницкоблэнерго»; ООО «Кировоградская областная энергоснабжающая компания»; ООО «Волыньэлектросбыт»; ЧАО «Прикарпатьеоблэнерго»; ЧАО «Львовоблэнерго»; ООО «Ровенская областная энергоснабжающая компания»; ЧАО «Закарпатьеоблэнерго»; ООО «Закарпатьеэнергосбыт»; АО «Николаевоблэнерго»; ООО «Одесская областная энергоснабжающая компания»; АО «Харьковоблэнерго»; ЧАО «Харьковэнергосбыт»; АО «Полтаваоблэнерго»; ООО «Полтаваэнергосбыт»; АО «Сумыоблэнерго»; АО «Винницаоблэнерго»; АО «Черновцыоблэнерго»; ЧАО «ПЭЭС Центральная энергетическая компания»; ПАО «Запорожьеоблэнерго».

«Действия участников розничного рынка электроэнергии (операторов систем распределения, поставщиков универсальных услуг и т. п. ) рассматриваются межобластными территориальными отделениями Комитета», — уточнил Павел Кириленко.

В судах спорят о счетах и счетчиках

Жалобы в контролирующие органы были не единственным инструментом для недовольных потребителей. Многие также обращались в суды для защиты своих интересов.

Адвокат адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова проанализировала для «Минфина» в Едином госреестре судебных решений на этот счет практику за 2023 год: было утверждено около 4 тыс. решений, стороной в которых стали компании группы ДТЭК (в Киеве и регионах). Крупнейшая компания на рынке, хотя, не единственная.

Около 100 судебных решений пришлось на двух самых массовых поставщиков электроэнергии — ООО «Киевские энергетические услуги» и ООО «Днепропетровские энергетические услуги».

Очень часто судебные споры по долгам инициировали сами энергетические компании, стараясь отсудить у клиентов средства за поставленный ток.

Елена Воронкова выяснила, что по обращениям потребителей электроэнергии суды рассмотрели 600 споров. Это суды первой инстанции, чьи решения могут опротестовываться судами высших инстанций и длиться годами.

В 2022 году цифры были меньше: 3 тыс. споров, из которых по обращениям потребителей — более 400. В этом году ожидается увеличение подобных тяжб.

«Динамика увеличения судебных процессов в 2023 году по данной категории дел может быть обоснована тем, что у населения в 2022 году были другие, более важные дела, нежели судебная волокита с поставщиками. Можно говорить о перспективе увеличения количества судебных процессов, инициированных потребителями в 2024 году из-за того, что вследствие снижения платежеспособности потребителей и, соответственно, накопления долгов по уплате коммунальных платежей, в конце концов, потребителям будет проще и экономически выгоднее судиться, чем выплачивать долги», — полагает Воронкова.

Она выделила три наиболее распространенные причины споров между потребителями и энергетическими компаниями:

Несоответствие счетов, выставленных поставщиком, действительным показателям потребления. Отказ энергетиков учитывать показатели счетчиков, которые сами же установили и опломбировали. Непоступление средств на счет поставщика после уплаты их потребителем.

«Также были случаи, когда поставщик перепутал личные счета потребителей и начислил к оплате средства за неполученные потребителем услуги. Или же отключили потребителя от точки электроснабжения, в связи с чем возникла необходимость установить истину — были ли основания лишить домохозяйство электроэнергии, или поставщик вышел за пределы условий договора», — добавила Елена Воронкова.

Она добавила, что, обычно, потребителям удается обжаловать в суде сам долг за электроэнергию, покрыть судебные издержки (кроме судебного сбора). Моральный ущерб может быть взыскан в размере полной предъявленной суммы, а может только 5−15% от нее.