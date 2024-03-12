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12 марта 2024, 7:30 Читати українською

«Левые» долги за свет и спорные счета: что советуют энергетики, чтобы этого избежать

В последнее время частные потребители стали все чаще жаловаться на необоснованные начисления, которые делают им энергетические компании. Люди начали более активно жаловаться на поставщиков электроэнергии профильному регулятору и в Антимонопольный комитет, обращаться в суды. Чтобы прояснить ситуацию, «Минфин» обратился в Нацкомиссию по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), АМКУ, энергетические компании и к юристам, которые специализируются на таких делах.

В последнее время частные потребители стали все чаще жаловаться на необоснованные начисления, которые делают им энергетические компании.

Почему возникают долги на ровном месте и как их избежать

В самих энергетических компаниях любят повторять, что готовы мирно урегулировать спорные моменты. Но, с оглядкой на вышеупомянутую судебную практику и штрафы НКРЭКУ и Антимонопольного комитета, ясно, что сделать это получается не всегда.

Также показательны многочисленные жалобы потребителей, которые стали регулярно появляться на профильных страницах энергетиков в соцсетях. Люди жалуются не только на отсутствие поблажек, что, обычно, выпячивают компании. Но и на начисление несуществующих долгов, причем даже при своевременной передаче показателей счетчиков.

Что особенно показательно в случаях, когда потребители (таких миллионы) выехали из Украины, или когда жилье было разрушено и электроэнергией никто не пользуется. В таких случаях украинцы подчеркивают, что регулярно отсылают показатели счетчика (доказывающие отсутствие потребления), но им продолжают насчитывать средний довоенный тариф и выставлять долги.

Многие могли махнуть рукой на такие задолженности в 2022—2023 годы, поскольку действовал запрет на отключение электричества. Однако, с января 2024 энергетики уже начали отключать свет должникам, о чем уже писал «Минфин» и публиковал долговую информацию Yasno. Потому недовольство потребителей начало расти.

Области-лидеры по приросту задолженности

По информации Yasno

«Если клиент передает показания электросчетчика своевременно, в установленные сроки: а именно за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего (т.е. для этого простого действия у потребителей есть 5 дней), то потребитель получает счет за фактически потребленную электроэнергию. Это единственное действие, которое необходимо выполнять клиенту для получения корректных счетов. Если клиент не передает показания в установленные сроки, начисление происходит по среднесуточному потреблению», — например, говорится в официальном комментарии пресс-службы ДТЭК «Киевские электросети» (бренд Yasno) для «Минфина».

Среднесуточное потребление рассчитывается на основе объема аналогичного периода (месяца) за предыдущий год.

«Если в доме клиента в квартире, где никто не проживает, установлена автоматическая система учета электрической энергии (АСКУЭ), то оператор системы распределения видит, что потребление не происходит. И тогда в счете такой клиент видит 0 грн к оплате. Но если такой системы нет, то узнать, происходит ли потребление или нет, если клиент об этом не проинформировал, оператор системы распределения не может», — говорят в Yasno.

Чтобы не накопить долги за пустую квартиру, в Yasno советуют сделать следующее:

  • Отключить все электроприборы и ежемесячно передавать одни и те же последние зафиксированные показания электросчетчика.
  • Обратиться к оператору системы распределения по временному отключению электропотребления. Тогда ОСР произведет отключение. Но важно помнить, что услуга по отключению и подключению по инициативе клиента платная, и будет произведена за счет потребителя. Срок подключения от 3 рабочих дней в городах и до 5 рабочих дней в сельской местности.

Однако, практика показывает, что в подобных ситуациях нередко возникают споры, которые впоследствии и служат основанием для жалоб в НКРЭКУ и исков в суды. Где энергетики продолжают напирать только на обязанности потребителей.

«Индивидуальные бытовые потребители обязаны каждый месяц считывать фактические показатели всех счетчиков, установленных на объекте потребителя, для которых отсутствует возможность дистанционного считывания данных, и предоставлять их до конца третьего календарного дня, который наступает за расчетным, соответствующему оператору системы распределения», — отметила и.о. генерального директора — председателя правления ЧАО «ПЭЭС «Центральная энергетическая компания» Анна Коломийчук «Минфину».

Однако, некоторые энергокомпании при этом оставляют за собой право проводить начисление потребителям не на основании показателей счетчиков, а по своей собственной формуле. Без согласования с потребителем, на собственное усмотрение. Клиентам же приходится обращаться в контролирующие органы, чтобы отстоять свои права.

Людям, чьи дома были разрушены, в пресс-службе ДТЭК «Киевские электросети» предлагают пройти такую процедуру:

  1. Обратиться к оператору системы распределения ДТЭК «Киевские электросети» через Центр обслуживания клиентов или при помощи электронных сервисов.
  2. Предоставить обращение справку (копию) от ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям) или от органов местного самоуправления о факте разрушения.
  3. После получения подтверждающей информации оператор системы распределения проводит корректировку начисленных объемов электроэнергии, согласно последним фактически зафиксированным показателям (без учета начислений по среднему), и передает новые данные поставщику э/э.
  4. Поставщик на основе полученных данных от ОСР корректирует сумму начислений и выставляет корректный счет клиенту.

По-видимому, если всего этого не сделать, то энергетики продолжат насчитывать потребителю счета по средним показателям, и будут фиксировать долги. По факту, их несостоятельность поставщики э/э смогут понять, только когда придут проводить отключение света за долги и на месте дома обнаружат развалины.

В этом случае потребителям остается жаловаться на своих поставщиков тока во все инстанции или судиться с ними.

Кто чаще жалуется и на кого

В ответ на запрос «Минфина» председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский сообщил, что за 2023 год в Нацкомиссию поступило 12 556 обращений от потребителей услуг электроэнергии, а в 2024-м (на 14 февраля) — 1 259.

За прошлый год НКРЭКУ совокупно рассмотрела 9,5 тыс. запросов, большинство из которых поступило от домохозяйств:

  • 8 438 — от физлиц;
  • 1 057 — от юрлиц;
  • 21 — от физлиц-предпринимателей.

В 2024 году сложилась похожая ситуация: чаще всего к регулятору обращались частные потребители, а всего было обработано 743 запроса.

Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг обобщила для «Минфина» основные темы обращений:

  • Задолженности за потребленную электрическую энергию.
  • Порядок проведения расчетов за потребленную электроэнергию.
  • Отключение и восстановление электропитания.
  • Цены (тарифы) на электроэнергию.
  • Присоединение к электрическим сетям.
  • Качество электроснабжения.
  • Составленных актов о нарушении.
  • Упорядочение договорных отношений.
  • Техническое состояние сетей.
  • Коммерческий учет.
  • Применение «зеленого» тарифа.
  • Превышение объемов отпуска электроэнергии производителями сверх величины их электрической мощности и т. п.

«Одним из оснований осуществления внеплановой выездной/невыездной проверки НКРЭКУ является обоснованное обращение физического или юридического лица о нарушении субъектом хозяйствования, осуществляющего деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг (или субъектом, принадлежащим к особой группе потребителей), его законных прав», — объяснил Константин Ущаповский.

Он сообщил «Минфину», что в 2023—2024 годы (на 14 февраля 2024-го) НКРЭКУ провела 165 проверок участников рынка электроэнергии: производителей электроэнергии, операторов систем распределения, ОСР, поставщиков э/э, трейдеров и пр.

«При проведении этих проверок рассматривались вопросы, поднятые потребителями в жалобах», — уточнил Ущаповский.

В НКРЭКУ уточнили, что в 2023—2024 годах чаще всего проверяли такую 6-ку компаний:

  1. ЧАО «ДТЕК Киевские региональные электросети» — 30 проверок;
  2. АО «Полтаваоблэнерго» — 18 проверок;
  3. АО «Сумыоблэнерго» — 8 проверок;
  4. АО «Укрзализныця» — 8 проверок;
  5. АО «ДТЭК Киевские электросети» — 8 проверок;
  6. АО «Черниговоблэнерго» — 5 проверок.

Из-за военного положения, даже при наличии жалоб потребителей, проверки не проводились на оккупированных территориях и в зоне боевых действий. В частности, не осуществлялись инспекции ООО «Днипровские энергетические услуги» и ООО «Донецкие энергетические услуги».

Как наказывали энергетиков-нарушителей

Константин Ущаповский сообщил «Минфину», что на 14 февраля, по результатам проверок 2023−2024 гг., наложено 45 штрафов:

  • 2023 год — 41 штраф на общую сумму 4,9 млн грн;
  • 2024 год — 4 штрафа на 698,4 тыс. грн.

За нарушение лицензионных условий распределения электроэнергии и других требований крупные штрафы получили:

  • АО «Укрзализныця» — 6 штрафов на общую сумму 1,04 млн грн;
  • ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» — 8 штрафов на 759,3 тыс. грн;
  • ЧАО «ДТЭК Киевские электросети» — 4 штрафа на 735,7 тыс. грн;
  • АО «Полтаваоблэнерго» — 5 штрафов на 595 тыс. грн;
  • АО «Черниговоблэнерго» — 4 штрафа на 398,8 тыс. грн.

«Чаще всего штрафы на указанных лицензиатов налагались за нарушение норм лицензионных условий и/или законодательства в части предоставления услуг по присоединению электроустановки заказчика к системе распределения электрической энергии, и в части выполнения условий договоров, обязательных для осуществления лицензированной деятельности», — объяснил «Минфину» Ущаповский.

Он также уточнил, что НКРЭКУ также разбирает жалобы людей в части некорректных начислений в счетах за потребленную электроэнергию и возникновения задолженности. Предоставляет рекомендации по сверке фактических потреблений/оплат в рамках контрольных осмотров.

«По результатам сверок, в случае необходимости, стороны осуществляют соответствующие корректировки объемов потребления электрической энергии и производят перерасчет начислений», — отметил Константин Ущаповский, и заверил, что защита прав потребителей — приоритет регулятора.

Всего же НКРЭКУ сообщила о применении такого арсенала мер в отношении энергетиков по результатам проверок (в форме открытых слушаний):

  • 84 — постановлений-предостережений;
  • 51 — распоряжение по устранению нарушений;
  • 44 — постановления по накладыванию штрафов;
  • 5 — постановлений по аннулированию лицензий;
  • 3 — постановления по применению санкций.

Видно, как санкции перерастают в штрафы, и из темпа наказаний можно судить об усугублении проблем компаний при работе с потребителями.

В АМКУ пожаловались на ДТЭК и еще 21 структуру

С рынком электроэнергии также работает Антимонопольный комитет, поскольку профильные компании являются естественными монополистами. Потому «Минфин» обратился с официальным запросом и в АМКУ.

Председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко сообщил нам, что его ведомство получило в 2023 году 229 жалоб от потребителей услуг электроэнергии, и снова претензий от домохозяйств было больше всего:

  • 150 — от физлиц;
  • 72 — от юрлиц;
  • 7 — от физлиц-предпринимателей.

В 2024 году граждане направили в АМКУ 9 обращений по рынку э/э.

«Пик обращений потребителей электрической энергии пришелся на август-сентябрь 2023 года. В основном, обращения касались действий поставщиков универсальных услуг (ПУУ), заключавшихся в нарушении условий взаиморасчетов, предусмотренных договором о купле/продаже электроэнергии по „зеленому“ тарифу частным домохозяйством», — уточнил Кириленко «Минфину».

Возникла задолженность по таким договорам, чем, понятно, были недовольны домохозяйства.

Также в АМКУ уточнили, что в 2023 году получили 3 жалобы на работу ООО «Киевские энергетические услуги», пик пришелся на февраль.

Жалоб на ДТЭК и его дочерние компании, в принципе, пришло больше, чем на других игроков энергетического рынка:

  • 2023 год — 101 жалоба;
  • 2024 год — 11 жалоб.

В то же время, претензии потребителей приходили не только на него, антимонопольщики предоставили список других энергетиков, из-за работы которых в 2023—2024 годы получали обращения, и он оказался длинным — 21 структура:

  1. ООО «Энера Винница»;
  2. ООО «Энера Сумы»;
  3. АО «Хмельницкоблэнерго»;
  4. ООО «Кировоградская областная энергоснабжающая компания»;
  5. ООО «Волыньэлектросбыт»;
  6. ЧАО «Прикарпатьеоблэнерго»;
  7. ЧАО «Львовоблэнерго»;
  8. ООО «Ровенская областная энергоснабжающая компания»;
  9. ЧАО «Закарпатьеоблэнерго»;
  10. ООО «Закарпатьеэнергосбыт»;
  11. АО «Николаевоблэнерго»;
  12. ООО «Одесская областная энергоснабжающая компания»;
  13. АО «Харьковоблэнерго»;
  14. ЧАО «Харьковэнергосбыт»;
  15. АО «Полтаваоблэнерго»;
  16. ООО «Полтаваэнергосбыт»;
  17. АО «Сумыоблэнерго»;
  18. АО «Винницаоблэнерго»;
  19. АО «Черновцыоблэнерго»;
  20. ЧАО «ПЭЭС Центральная энергетическая компания»;
  21. ПАО «Запорожьеоблэнерго».

«Действия участников розничного рынка электроэнергии (операторов систем распределения, поставщиков универсальных услуг и т. п.) рассматриваются межобластными территориальными отделениями Комитета», — уточнил Павел Кириленко.

В судах спорят о счетах и счетчиках

Жалобы в контролирующие органы были не единственным инструментом для недовольных потребителей. Многие также обращались в суды для защиты своих интересов.

Адвокат адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова проанализировала для «Минфина» в Едином госреестре судебных решений на этот счет практику за 2023 год: было утверждено около 4 тыс. решений, стороной в которых стали компании группы ДТЭК (в Киеве и регионах). Крупнейшая компания на рынке, хотя, не единственная.

Около 100 судебных решений пришлось на двух самых массовых поставщиков электроэнергии — ООО «Киевские энергетические услуги» и ООО «Днепропетровские энергетические услуги».

Очень часто судебные споры по долгам инициировали сами энергетические компании, стараясь отсудить у клиентов средства за поставленный ток.

Елена Воронкова выяснила, что по обращениям потребителей электроэнергии суды рассмотрели 600 споров. Это суды первой инстанции, чьи решения могут опротестовываться судами высших инстанций и длиться годами.

В 2022 году цифры были меньше: 3 тыс. споров, из которых по обращениям потребителей — более 400. В этом году ожидается увеличение подобных тяжб.

«Динамика увеличения судебных процессов в 2023 году по данной категории дел может быть обоснована тем, что у населения в 2022 году были другие, более важные дела, нежели судебная волокита с поставщиками. Можно говорить о перспективе увеличения количества судебных процессов, инициированных потребителями в 2024 году из-за того, что вследствие снижения платежеспособности потребителей и, соответственно, накопления долгов по уплате коммунальных платежей, в конце концов, потребителям будет проще и экономически выгоднее судиться, чем выплачивать долги», — полагает Воронкова.

Она выделила три наиболее распространенные причины споров между потребителями и энергетическими компаниями:

  1. Несоответствие счетов, выставленных поставщиком, действительным показателям потребления.
  2. Отказ энергетиков учитывать показатели счетчиков, которые сами же установили и опломбировали.
  3. Непоступление средств на счет поставщика после уплаты их потребителем.

«Также были случаи, когда поставщик перепутал личные счета потребителей и начислил к оплате средства за неполученные потребителем услуги. Или же отключили потребителя от точки электроснабжения, в связи с чем возникла необходимость установить истину — были ли основания лишить домохозяйство электроэнергии, или поставщик вышел за пределы условий договора», — добавила Елена Воронкова.

Она добавила, что, обычно, потребителям удается обжаловать в суде сам долг за электроэнергию, покрыть судебные издержки (кроме судебного сбора). Моральный ущерб может быть взыскан в размере полной предъявленной суммы, а может только 5−15% от нее.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 марта 2024, 8:18
#
Квитанції зроблено так, щоб було не зрозуміло, за що ти заплатив. Наче б то і можна визначити кількість кіловатів, але немає інформації до якого фактичного показника все сплачено. Тому можна завжди сказати, що ти за щось недоплатив. Мені колись 10000 кВт на квартиру дописали, бо операторові здалося, що там кома не втому місці поставлена, типу лічильник має не 4, а 3 знаки після коми.
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