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24 марта 2024, 9:34 Читати українською

В Минэнерго назвали сумму ущерба от обстрелов энергосистемы Украины

Сумма ущерба от обстрелов энергосистемы Украины до 22 марта составляет $11,5 млрд. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Сумма ущерба от обстрелов энергосистемы Украины до 22 марта составляет $11,5 млрд.
Фото: t.me/dsns_telegram

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«Мы активно сотрудничали с Всемирным банком, который проводил глобальное исследование убытков именно энергетики в результате атак. И за время войны, не учитывая последнюю атаку, это было $11,5 млрд. Думаю, эта последняя атака также будет оцениваться большими суммами, возможно миллиардами долларов, поэтому что было нанесено много ущерба», — отметила Гринчук.

По ее словам, российская атака 22 марта была одной из самых масштабных в войне.

«Вчерашняя (22 марта — ред.) атака была одной из самых масштабных с начала войны. Были атакованы и нанесены поражения многим объектам по всей территории Украины. Это и объекты генерации и объекты системы распределения, системы передачи электроэнергии. Около миллиона потребителей остались без электроэнергии», — заявила замминистра.

Самая сложная ситуация

По словам Гринчук, самая сложная ситуация — в Харьковской области. Там могут быть почасовые отключения для стабилизации электроэнергии.

«В Харькове и Харьковской области, где впечатления были очень большие и быстро восстановить электроэнергию невозможно. Сейчас происходит разбор завалов, оценка возможности ремонта, замены оборудования, ищем это оборудование по всей Украине и с партнерами сейчас сотрудничаем», — отметила замминистра энергетики.

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Напомним

В пятницу, 22 марта, утром российские военные совершили очередную масштабную ракетную атаку на Украину.

Взрывы раздались в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.

В Харькове и Днепре после обстрела исчезла электроэнергия. Также свет исчез в ряде населенных пунктов Хмельницкой области.

Источник: Минфин
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