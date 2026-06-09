SpaceX: Действительно ли компания Маска стоит $1,75 трлн и способна отправить нас на Марс

Уже в эту пятницу состоится самое большое в истории IPO — на биржу выходит космическая компания Илона Маска SpaceX с оценкой $1,75 трлн. Продать акций планируется на $75 млрд. Инвесторы по всему миру уже готовят свои кошельки. Но будут ли акции удачной покупкой, а также сколько зарабатывает, и каковы дальнейшие перспективы космической корпорации, разбирался «Минфин».

Редакция продолжает проект по формированию инвестиционного портфеля читателей. «Минфин» предлагает активы, которые можно в него добавить, а вы определяете, правильное ли это решение. В преддверии одного из самых громких IPO в истории мы решили узнать ваше мнение: стоит ли инвестировать в акции космической компании Илона Маска.

Сейчас ожидается, что одна акция при размещении на бирже будет стоить $135. Если вы поддержите предложение, мы добавим в портфель две такие акции. Так что давайте разбираться в особенностях космической корпорации.

Плевок, изменивший все

История SpaceX начиналась в начале нулевых. Тогда это была не компания, а, скорее, что-то среднее между кружком нескольких техногиков и благотворительной организацией. Илон Маск и несколько его единомышленников были увлечены идеей возродить интерес человечества к покорению космоса.

Как это обычно происходит с Маском, начать они решили сразу со сверхамбициозного проекта — отправить автоматизированную теплицу на Марс и начать там выращивание растений.

К тому времени Маск уже был богачом, но далеко не миллиардером, а до первой строчки в списке самых богатых людей планеты ему было примерно так же далеко, как и до самой красной планеты.

К тому времени Маск уже продал свою первую компанию Zip2 (что-то вроде цифровой версии «желтых страниц»), но из $307 млн лично он получил всего $22 млн. Кроме того, ему принадлежали почти 12% акций революционного финансового стартапа PayPal. Вскоре эту компанию купит eBay и будущий миллиардер получит около $170 млн.

Итак, будучи достаточно ограниченным в ресурсах, Маск ищет варианты, как подешевле запустить космическую программу. Он узнал, что россия списывает ракетоносители «Днепр», и решил купить 3 из них за $21 млн — почти вся его наличка в то время.

Несколько раз Маск летал в москву на переговоры, но результата не достиг. Россияне откровенно насмехались над ним. Первоначальную цену увеличили в три раза — до $21 млн, а когда одному из российских конструкторов надоело слушать Маска, он просто плюнул ему на обувь.

В конце концов, возвращаясь после таких переговоров, визионер достал свой ноутбук в самолете и решил, что ему будет дешевле создать собственную ракету. Именно тогда SpaceX превратилась в коммерческую компанию.

Покоритель космоса

Сегодня SpaceX в первую очередь ассоциируется с компанией, которая занимается космическими ракетами. История покорения околоземного пространства началась с разработки ракеты Falcon 1.

Это был очень сложный и рискованный проект для Маска. Первые запуски состоялись в 2006 году, но три попытки оказались неудачными. Для крупной технологической компании, к которой есть доверие инвесторов, это нормальная ситуация. Но проблема в том, что у SpaceX в то время не было запаса прочности.

Неудачи разочаровывали инвесторов, а получение государственного финансирования для взрывающихся ракет было почти невозможной задачей. К тому же в то время финансовые трудности испытывала и Tesla. Маску пришлось забрать из своих запасов последние $30 млн и разделить их между двумя компаниями.

К счастью для компании четвертый запуск Falcon 1 оказался успешным. А пятый — уже вывел на орбиту коммерческие спутники. Казалось бы, SpaceX должен был бы дальше эксплуатировать успешную ракету, но философия компании была принципиально иной.

Успех Falcon 1 обеспечил главное — доказал NASA, что космическому стартапу можно доверять. Как следствие — государство выделило деньги под будущие проекты и SpaceX взялась за разработку новой ракеты.

Вторым проектом стала ракета Falcon 9, ее особенность в многократности — первая ступень вертикально возвращается на Землю. После дебюта в 2010 году ракета уже совершила сотни успешных полетов и стала основой финансового благополучия SpaceX.

Следующим, еще более амбициозным проектом стала ракета Falcon Heavy. Она обладает очень высокой мощностью и способна вывести в космос почти 64 тонны груза. Для сравнения: предел Falcon 9 — 22 тонны. Ключевая же российская ракета «Союз-2» выводит на орбиту максимум 7−8 тонн. Если вы помните, как Маск отправил в космос суперкар Tesla Roadster, то это он сделал именно благодаря Falcon Heavy.

На достигнутом компания не останавливается и уже активно испытывает новую супертяжелую ракету. Ее первая ступень Super Heavy и вторая ступень Starship — многократные и способные вывезти на орбиту 100−150 тонн груза. Предел нынешней мощной американской ракеты SLS — 95 тонн груза. При этом ракета одноразовая, что существенно удорожает ее использование.

Ожидается, что Super Heavy и Starship станут основой новой американской лунной программы.

В целом, если не считать тестовые и экспериментальные полеты, то ракеты SpaceX уже совершили около 650 успешных космических запусков.

Если говорить о финансовых показателях космического подразделения SpaceX, то здесь показатели неоднозначные. В прошлом году доход составил $4,1 млрд, но направление остается убыточным и сработало «в минус» $650 млн. Всему виной разработка новых ракет.

Однако, когда Super Heavy и Starship начнут выполнять коммерческие заказы, это должно стать драйвером стремительного роста доходности. Ракеты смогут выводить гораздо больше спутников, обеспечить работу орбитальных станций, станут «лифтом» к Луне.

В будущем Starship должен обеспечить даже перелеты между городами на Земле. Ракета способна доставить до сотни пассажиров в любую точку планеты менее чем за час. Полет из Нью-Йорка в Шанхай занимает 39 минут. Но это далекая перспектива, ведь сначала надо доказать сверхвысокую надежность ракеты.

В теории, новая ракета сможет летать и на Марс. Но на пути к нему еще много проблем. В частности, не решена проблема радиационного облучения людей по дороге. Поэтому пока компания сосредоточится на Луне, а красная планета — это отдаленная перспектива.

«SpaceX уже переключила внимание на строительство саморастущего города на Луне, поскольку мы потенциально можем достичь этого менее чем за 10 лет, тогда как на Марс понадобится более 20 лет», — заявил в начале этого года Маск.

Телекоммуникационный гигант

Главный генератор денег для компании Маска — это подразделение Starlink, которое занимается спутниковым интернетом. За прошлый год это направление обеспечило доход в $11,4 млрд, а чистую прибыль — более $4,4 млрд.

Работа над этим проектом началась в 2015 году, в 2018-м на орбиту были выведены первые тестовые спутники, а в следующем — уже начала работать их первая полноценная группа.

Коммерческий запуск сервиса начался в 2021 году с США и Канады. В начале 2022 года украинские власти попросили Маска предоставить доступ к системе спутниковой связи для Украины. Это было сделано в сверхкороткие сроки и наше государство стало третьим в мире, где заработал Starlink. В настоящее время общее количество тарелок для этого интернета в Украине оценивается более чем в 200 тыс. В основном технология используется военными.

Количество абонентов Starlink в мире стремительно растет. Если в конце 2024 года их во всем мире было 4,6 млн, то сейчас уже более 10,3 млн человек.

Развивается и разработка Starlink. У компании есть разрешение на размещение на орбите 42 тыс. спутников. На самом деле их около 10 тыс., но компания продолжает стремительно их наращивать. К тому же спутники улучшаются и усложняются. Сейчас используется второе поколение, а к концу года планируется перейти на третье. Эти спутники будут тяжелее нынешних, и их развертывание начнется вместе с коммерческим запуском ракет Starship.

Уже сейчас в космосе более 600 спутников корпорации, которые способны работать как «сотовые вышки», предоставляя сигнал непосредственно на смартфоны без дополнительных устройств. Разрекламированное использование спутникового интернета абонентами Киевстар — использование именно этой технологии.

По прогнозам, количество абонентов Starlink будет расти в геометрической прогрессии. Уже к концу этого года их количество составит 17−18 млн, а в 2030 году — 60 млн.

Вверх должны идти и заработки в этом направлении. В этом году ожидается доход в $15,9 млрд и прибыль в $11 млрд. А по оценкам Goldman Sachs, в 2030 году доход будет достигать фантастические $144 млрд.

Ставка на ИИ

Социальная сеть X вместе с разработчиком искусственного интеллекта xAI в прошлом году из отдельного бизнеса Маска превратилась в подразделение космической корпорации.

Массовый пользователь знает это направление в первую очередь благодаря чат-боту Grok. По тестам на «умность» он не уступает своим конкурентам, но привлечь широкую аудиторию ему так и не удалось. К примеру, ChatGPT завоевал доверие благодаря тому, что представил свою модель первым и сейчас у него более 900 млн активных пользователей. Google интегрировал свою систему с поиском и уже зимой этого года его аудитория достигла 750 млн уникальных пользователей в месяц.

А вот у Grok месячная аудитория не намного превышает 100 млн. Плюс компания Маска отстает и по тому, как часто один пользователь выбирает именно ее.

Однако вместо того, чтобы ринуться в погоню за лидерами рынка, в SpaceX пошли другим путём. Компания Маска построила суперкомпьютер Colossus — самый большой в мире ИИ-кластер. Он объединяет 220 тыс. графических процессоров в единой рабочей сети.

На базе Colossus происходит обучение моделей ИИ, он обрабатывает запросы пользователей, хранит данные, необходимые для работы чат-ботов.

Значительная часть мощности суперкомпьютера используется для работы Grok, а также обучение автопилоту «дружественной» Tesla. При этом, поскольку это разные компании, производитель электрокаров платит за аренду сервиса.

Избыточные мощности Colossus сдаются в аренду другим компаниям. К примеру, Google подписал со SpaceX контракт на $30 млрд — за использование ее суперкомпьютера компания будет ежемесячно платить $920 млн. Мощности Colossus арендует также Claude и государственные институции.

Уникальность Colossus — не только в масштабе, но и в скорости строительства — проект был реализован в разы быстрее, чем подобные центры создаются конкурентами.

Дальнейшие планы SpaceX в направлении развития ИИ-инфраструктуры еще более амбициозные — создание огромной сети обработки данных в космосе. В компании заявляют, что основное преимущество таких центров будет в дешевой солнечной энергии, которую достаточно легко собирать в космосе. Реализовать же проект позволит эксплуатация новых сверхмощных ракет, о которых уже упоминалось.

В то же время работа серверов в космосе испытывает и дополнительные трудности. В первую очередь это охлаждение. Хотя на орбите очень холодно, в вакууме почти нет теплообмена. Поэтому компания разрабатывает альтернативные технологии охлаждения.

Сейчас строительство ИИ-инфраструктуры абсолютно убыточное. По итогам прошлого года, ИИ-направление принесло убытки в $6,4 млрд, при доходах $3,2 млрд. Однако причина этих показателей в огромных инвестициях. В будущем они должны окупиться.

Как ожидает Goldman Sachs, уже в этом году доходы компании от ИИ составят $15,6 млрд, в следующем — $34,5 млрд, а в 2030 году — $322 млрд. Таким образом, именно этот сектор работы станет главным источником доходов для корпорации, оставив далеко позади Starlink и, тем более, космические перевозки.

Преимущества и недостатки SpaceX

Компания Маска использует уникальную модель развития. Она разрабатывает ракеты, обеспечивающие дешевую доставку грузов в космос, а затем использует их для развития собственной коммуникационной и ИИ-инфраструктуры. И чем дешевле будут полеты, тем более амбициозные проекты можно будет реализовывать на орбите, а впоследствии — на Луне и Марсе.

Пока никто из конкурентов даже не приблизился к созданию подобной системы спутниковой связи, как Starlink, и вряд ли в ближайшее десятилетие сможет построить альтернативную систему космических дата-центров.

Основатель инвестиционной компании Baron Funds Рон Барон уже инвестировал в SpaceX и готовится докупать ее акции при размещении еще на $1 млрд. «В будущем SpaceX может стоить от $10 до $30 триллионов. Люди, которые сосредоточены только на текущих доходах от запусков или Starlink, просто не понимают конечной цели — компания объединит в себе энергию, вычисление, передачу данных и ИИ в масштабах всей Земли и космоса», — отмечает он.

Остальные инвесторы тоже готовятся к закупке. Сумма заявок на покупку акций уже достигла $150 млрд, что в два раза превышает объем размещения.

SpaceX уже доказывала, что способна реализовывать уникальные технологические проекты. В то же время ее прибыль — это все еще обещания. Компания, которую оцениваеют в $1,75 трлн, за прошлый год сгенерировала почти $5 млрд убытков.

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Некоторые аналитики убеждены, что компания переоценена. Так, аналитическое агентство Morningstar считает, что объективная оценка корпорации составляет $780 млрд, и советует инвесторам дождаться, когда цена акций упадет. Эксперты сомневаются, что SpaceX действительно сможет так быстро нарастить свои финансовые показатели, чтобы оправдать оценку.

Известный профессор Школы бизнеса Stern Асват Дамодаран также говорит о переоценке компании, подчеркивая, что инвестор будет покупать не реальные финансовые показатели, а, скорее, красивую историю о будущем.

Итак, теперь, когда вы знаете аргументы за и против покупки акций компании, давайте определяться, стоит ли добавить ее в портфель, или лучше стоять в стороне от амбициозных, но нереализованных планов.