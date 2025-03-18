Alphabet заключила крупнейшую в своей истории сделку по покупке Wiz за $32 млрд

Alphabet Inc. достигла соглашения о приобретении стартапа Wiz, работающего в сфере кибербезопасности, за $32 млрд. Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сделка будет полностью оплачена денежными средствами и станет крупнейшей в истории Alphabet. После ее завершения Wiz станет частью облачного подразделения Google Cloud.

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Детали

Компания вела переговоры о покупке Wiz в 2024 году, однако они провалились, в частности, из-за обеспокоенности руководителей и инвесторов стартапа тем, что она может столкнуться с противодействием антимонопольных органов. Вслед за этим Wiz сообщила, что сфокусируется на подготовке к IPO.

Wiz, созданная в 2020 году, является поставщиком решений в сфере кибербезопасности для облачных сервисов. Компания входит в число самых быстрорастущих стартапов в мире в связи с высоким спросом на ее услуги на фоне активного перевода бизнесами операций в облако. Сервисами Wiz пользуется почти половина из 100 крупнейших компаний США, говорится на ее сайте.

Выручка Wiz в 2024 году достигла $500 млн, и компания ставит целью удвоить этот показатель в 2025 году, заявил ранее ее со-основатель Рой Резник.