В каких банках искать самую высокую доходность по депозитам и как она изменится к лету

Банки пока не отреагировали на повышение учетной ставки НБУ, но в ближайшее время вынуждены будут пересмотреть свои предложения для держателей вкладов. Сколько сейчас платят своим частным клиентам финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, и как будут менять ставки на популярные 3-месячные вклады, — в свежем обзоре «Минфина».

За последние две недели ставки изменили четыре крупных финучреждения:

Восток Банк снизил ставку по 3-месячным гривневым вкладам на 1 п.п. — до 13% годовых.

Радабанк добавил по 0,5 п.п. к доходности вкладов в гривне. И теперь платит по депозитам на 3 месяца 16,5% годовых, на 6 месяцев — 17% годовых, на 9 и 12 месяцев — 15,5% годовых.

ПУМБ увеличил доходность гривневых вкладов на 3 месяца на 1 п.п. — до 14% годовых, и на 6 месяцев — на 2 п.п. — до 15% годовых.

Прокредит Банк на 0,25 п.п. снизил ставки в долларе по вкладам на 3 и 6 месяцев — до 0,75% годовых.

Какие сигналы НБУ дал банкам

Ускорение инфляции заставляет НБУ закручивать монетарные гайки. Повышение учетной ставки и доходности депозитных сертификатов позволит банкам повысить доходность депозитов. Это должно сделать этот инвестиционный инструмент более интересным для населения, что, по замыслу регулятора, позволит связать дополнительные объемы гривны, чтобы они не давили на валютный и потребительский рынки.

«Спред между учетной ставкой и ставкой по трехмесячным депозитным сертификатам (ДС) на уровне 3,5 п.п. будет побуждать банки конкурировать за вкладчиков и полностью использовать лимит по таким ДС. Связывание гривневой ликвидности в срочных инструментах, в свою очередь, ограничивает давление на валютном рынке», — объясняют в Ощадбанке.

Начальник управления депозитных продуктов Сенс Банка Ирина Стрепетова уточняет: это создаст дополнительные условия для роста доходности срочных вкладов, особенно в сегменте краткосрочных депозитов.

«Думаю, что банки, которые заинтересованы в размещении средств в депозитные сертификаты, в ближайшее время начнут увеличивать ставки по депозитам, от 3-х месяцев особенно, чтобы наращивать портфель, и иметь возможность размещать его в 3-месячные депозитные сертификаты в больших объемах», — считает директор департамента розничных клиентов Александр Супрунович.

Решить эту задачу должны помочь и другие изменения.

«НБУ не только расширяет спред между учетной ставкой и ставкой по трехмесячным депозитным сертификатам, но и увеличивает мультипликатор, что расширит возможности банков в части инвестирования в последние», — говорит главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Успешность наращивания за последние 12 месяцев портфеля гривневых депозитов населения со сроком более трех месяцев НБУ будет оценивать по мультипликатору 3,5, вместо 3, сообщал регулятор, по итогам последнего заседания Монетарного комитета.

Увеличение мультипликатора, по которому для каждого банка рассчитываются максимальные лимиты размещения средств в 3-месячный инструмент, говорит глава правления Юнекс Банка Иван Свитек, означает, что НБУ стимулирует участников рынка к более активному привлечению средств на срочные вклады от 93 дней.

«Мы не ожидали увеличения мультипликатора до 3,5, но получили это, и сейчас в трехмесячные депсертификаты банки смогут размещать сумму в 3,5 раза выше годового прироста по вкладам сроком более 93 дней», — говорит начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.

Как будет расти доходность депозитов

«Ставки по депозитам будут однозначно расти, но это будет происходить постепенно учитывая динамику самих депозитов и внутренних управленческих решений банков», — говорит Сергей Колодий из Райффайзен Банка.

С тем, что повышение ставок будет происходить постепенно, соглашается и Иван Свитек. О медленном росте гривневых депозитных ставок для физлиц говорят и в Пиреус Банке. Там ожидают сдержанной реакции рынка в ближайшие недели: банки предложат «незначительные повышения ставок», причем повышение коснется коротких и средних срочных вкладов.

С тем, что привлекательность коротких и средних вкладов будет оставаться на высоком уровне, и банки будут повышать ставки, согласны и в Ощадбанке. «Увеличение ставки по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ будет способствовать росту ставок по срочным депозитам, особенно на аналогичный срок», — сообщили в Укргазбанке.

«Если тенденция к повышению ставок будет продолжаться, интерес к краткосрочным вкладам будет оставаться высоким. Это дает вкладчикам возможность не только получить выгодную доходность сейчас, но и в будущем переразместить сбережения под еще более привлекательные условия или инвестировать в другие, более доходные инструменты», — считают в Пиреус Банке.

Поддерживает это и Сергей Колодий. Короткие депозиты, по его словам, всегда характеризуются высокой ликвидностью, а возможность достаточно быстрого и беззатратного перевода их в деньги на счете и формирует спрос на них, несмотря на достаточно низкие ставки. «Деньги для повседневных и запланированных на короткое будущее транзакций всегда нужны, поэтому лучше сделать краткосрочный депозит под низкий процент, а затем, при необходимости, перевести средства на текущий счет и осуществить платеж», — советует он.

Но доходность увеличится не только по этим срочным вкладам.

«Некоторые коммерческие банки уже повысили ставки по вкладам сроком от 3 до 6 месяцев, что может способствовать постепенному смещению интереса клиентов в сторону более длинных сроков размещения средств», — предполагают в Укргазбанке.

«Повышение ставки дает импульс не только 3−4-месячным вкладам, вкладчики на 6−12 месяцев получат ставки более привлекательные, чем ставки на 3 месяца» — считает Сергей Гнездилов.

«По нашим ожиданиям, в ближайшие недели, по сравнению с началом года, прирост новых вкладчиков составит 10%. И подавляющее большинство новых вкладчиков, а это около 60−70%, будут размещать средства на вкладах сроком 6−9 месяцев», — прогнозирует директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Какие проценты будут предлагать банки

Начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин предполагает, что в течение марта и апреля доходность вкладов может вырасти в среднем в пределах 0,5−1 п.п. Такого же мнения придерживается и Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.

Он считает, что средняя доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев может увеличиться до 11,5−12% годовых, вклады сроком от 9 месяцев до 1 года принесут средний доход в размере 12,5−13% годовых. Средняя же доходность вкладов сроком 6−9 месяцев и от 1 года и выше может составить 15−16%, а с бонусными процентами — 17% годовых.

Другие банкиры предполагают более существенные увеличения. Так, по мнению Сергея Гнездилова, к середине апреля ставки могут увеличиться на 1,0−1,5% годовых. На такое увеличение ориентируется и директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив, и уточняет, что это будет происходить с определенным временным лагом.

«Если два предыдущих роста учетной ставки не оказали существенного влияния на поведение банков в части увеличения ставок по депозитам, то после последнего увеличения учетной ставки на 1% рынок начнет постепенно увеличивать ставки. Сначала отреагируют небольшие банки, но и самые крупные банки прогнозируемо начнут повышать ставки по вкладам населения», — считает он.

Александр Супрунович из Кредобанка прогнозирует увеличение доходности гривневых срочных вкладов в пределах 1−2%, а у Укргазбанка прогнозы еще выше — 2−3%.

Эти проценты не будут лишними для вкладчиков, которые сталкиваются с ускорением инфляции (в феврале выросла на 0,8%, и в годовом измерении составила 13,4%), повышением налогообложения доходов от вкладов (23%) и снижением доходности вкладов.

Средние ставки по вкладам на 3 месяца в крупных госбанках с начала года колеблются на уровне 9% годовых, доходность полугодовых — сократилась до 11,14% годовых (-2,81 п.п.), на 9 месяцев — до 11% (-3 п.п.), годовых — до 11,5% годовых (-2,65 п.п.).

В крупных банках с иностранным капиталом ставки по 3-месячным срочным вкладам составляют 9,47% годовых (-3,03 п.п.), полугодовым — 11,07% годовых (-1,79 п.п.), 9-месячным — почти не изменились и составляют 9,75% годовых (+0,5 п.п. с начала года), заработки по годовым — сократились до 9,92% годовых (-1,75 п.п.).

Самые привлекательные ставки предлагают украинские частные банки, к тому же у них самые маленькие показатели снижений, по сравнению с другими крупными банками. Средние ставки у них по вкладам в гривне на 3 месяца составляют 14,54% (-0,54 п.п. с начала года), 6 месяцев — 14,93% (-0,22 п.п.), 9 месяцев — 13,86% (-1,12 п.п.), 12 месяцев — 14,63% (-0,36 п.п.).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.02.2025−11.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.02.2025−11.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.02.2025−11.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.