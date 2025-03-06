НБУ увеличит спрэд между учетной ставкой и ставками по депсертификатам и кредитам овернайт

Нацбанк вносит изменения в параметры операционного дизайна процентной политики и с 4 апреля увеличивает спрэд между учетной ставкой и ставками по трехмесячным депсертификатам и кредитам рефинансирования овернайт на 1 процентный пункт (п.п.). Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

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Что это даст

«Это будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным гривневым инструментам, а соответственно — усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения. В результате ожидается снижение рисков для ценовой динамики, валютного рынка и международных резервов», — говорится в сообщении.

После повышения с 7 марта учетной ставки с 14,5% до 15,5% повышены ставки по депозитным сертификатам овернайт — до 15,5%, трехмесячным депозитным сертификатам — до 18% и кредитам рефинансирования овернайт — до 18,5%.

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С учетом решения НБУ, с 4 апреля ставка по трехмесячным депозитным сертификатам будет увеличена до 19% и кредитами рефинансирования овернайт — до 19,5%.

Кроме того, отмечает Нацбанк, расширятся возможности банков размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах в зависимости от успешности наращивания за последние 12 месяцев портфеля гривневых депозитов населения со сроком более трех месяцев за счет повышения мультипликатора с 3 до 3,5.