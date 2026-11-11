Где платят до 17,5% годовых: топ небольших банков с лучшими ставками по депозитам в гривне

Небольшие банки вновь взяли паузу в пересмотре депозитных ставок. За последние две недели только одно финучреждение с депозитным портфелем до 2 млрд грн пересмотрело доходность вкладов в гривне для частных клиентов. Однако общая тенденция четко прослеживается — депозиты дорожают. Какую доходность вкладов в нацвалюте сейчас предлагают небольшие финучреждения, расскажет «Минфин».

Кристалбанк — единственный небольшой банк, который за последние две недели переписал депозитные ставки. Финучреждение порадовало своих частных клиентов повышением доходности всей линейки гривневых депозитов. Наиболее существенно доходность увеличилась по вкладам на 9 и 6 месяцев — плюс 0,35 п.п. — до 16% годовых и 16,75% годовых соответственно. Годовые вклады в нацвалюте подорожали на 0,15 п.п. — до 16,55% годовых. Разместив гривну на 3 месяца в этом банке, теперь можно заработать 16,75% годовых (плюс 0,25 п.п.).

Гривневые вклады дорожают, валютные — продолжают дешеветь

За последний месяц (с 12 октября по 10 ноября 2026 года) Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) продемонстрировал разнонаправленную динамику: прибыльность вкладов в национальной валюте синхронно выросла, тогда как ставки по валютным депозитам снизились.

Гривневые депозиты

Банки повысили доходность гривневых вкладов на всех сроках. Самый большой прирост зафиксирован для 3-месячных депозитов — ставка выросла на 0,20 п.п., достигнув 14,02% годовых.

3 месяца: с 13,82% до 14,02% (+0,20 п.п.),

6 месяцев: с 14,43% до 14,60% (+0,17 п.п.),

9 месяцев: с 14,61% до 14,79% (+0,18 п.п.),

12 месяцев: с 14,03% до 14,20% (+0,17 п.п.).

Несмотря на самую большую динамику коротких вкладов, самую высокую номинальную доходность рынок сейчас предлагает по депозитам на 9 месяцев (14,79% годовых). С одной стороны, банки нуждаются в долгосрочных ресурсах под кредитование, поэтому стимулируют вкладчиков размещать свою гривну на более длинные сроки. С другой — общую тенденцию на рост доходности депозитов в нацвалюте формирует усиление монетарной политики НБУ: регулятор повышает учетную ставку, чтобы замедлить инфляцию.

«Учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий, ни один из членов Комитета по монетарной политике Национального банка не видит возможностей для снижения учетной ставки в ближайшие месяцы. Также большинство из них видят риски, что траектория учетной ставки может сместиться вверх, по сравнению с текущим прогнозом НБУ», — говорится в официальном сообщении регулятора об итогах дискуссии по уровню учетной ставки на заседании 28 октября. За последние три месяца НБУ уже трижды повышал ключевую ставку, в последний раз — до 16,5% годовых.

По обновленному прогнозу, ее снижение НБУ ожидает не раньше второго квартала 2027 года — после того, как удастся усмирить инфляцию.

«Последовательное повышение учетной ставки создает предпосылки для постепенного роста доходности депозитов. Однако вряд ли речь пойдет об одновременном пересмотре всей депозитной линейки. Наибольшую активность мы ожидаем в сегменте вкладов на 3−6 месяцев. В первую очередь ставки могут повысить те банки, которые после предварительного решения НБУ решили подождать и не меняли своих предложений. Теперь у них появляется дополнительный стимул более активно бороться за вкладчика», — говорит Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Доллар США

Доходность вкладов в долларах снизилась почти на всех сроках, за исключением 9-месячных депозитов, где ставка осталась без изменений. Наиболее ощутимо просели короткие 3-месячные вклады.

3 месяца: с 0,85% до 0,79% (-0,06 п.п.),

6 месяцев: с 0,91% до 0,88% (-0,03 п.п.),

9 месяцев: 0,99% (без изменений),

12 месяцев: с 1,13% до 1,10% (-0,03 п.п.).

Евро

Ставки по вкладам в евро также синхронно снизились по всей линейке. Самое большое падение зафиксировано на годовых депозитах.

3 месяца: с 0,34% до 0,32% (-0,02 п.п.),

6 месяцев: с 0,37% до 0,33% (-0,04 п.п.),

9 месяцев: с 0,35% до 0,31% (-0,04 п.п.),

12 месяцев: с 0,46% до 0,41% (-0,05 п.п.).

Банки снижают доходность вкладов в СКВ, несмотря на то, что ФРС и ЕЦБ также усиливают монетарную политику в борьбе с инфляцией. Европейский регулятор на заседании 29 октября оставил процентные ставки без изменений, а на предыдущем заседании их повысил. Аналогичное решение после предварительного повышения ставок принял и американский Федрезерв накануне, 28 октября.

Однако у украинских банков ограниченные возможности вкладывать СКВ, а потому они не заинтересованы в привлечении валюты. Это отражается и на депозитных ставках.

Самые лучшие предложения для владельцев гривны от небольших банков

Среди небольших банков самые высокие ставки по гривневым депозитам достигают 17,50% годовых. В то же время лидеры по доходности отличаются, в зависимости от срока размещения денег.

По вкладам на 3 месяца самое выгодное предложение у Юнекса банка — 17,20% годовых. Второе место занимает Кредитвест Банк со ставкой 17,00%, третье — Бизбанк, который предлагает 16,95% годовых.

На депозитах на 6 месяцев больше всего можно заработать в таких финучреждениях: Юнекс банк и Бизбанк — 17,25% годовых, Кредитвест Банк — 17,00% годовых.

По вкладам на 9 месяцев самую высокую ставку предлагает Юнекс банк — 17,00% годовых. Далее следуют Альтбанк с 16,90% годовых и Кредитвест Банк с 16,75% годовых.

Среди депозитов со сроком размещения на 12 месяцев самые лучшие проценты также предлагает Юнекс банк — 17,50% годовых. На втором месте Бизбанк с доходностью 17,15% годовых, на третьем — Асвио банк со ставкой 17,10% годовых.

💥Где найти депозит с бонусом?

Каталог «Минфина» поможет выбрать самый выгодный вариант и получить дополнительный бонус к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.10.2026−09.11.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

🎁БОНУС к депозитам — это реально!

Оформляйте вклад через «Минфин» в Глобус или Кредитвест Банк и получайте дополнительную выгоду. Узнайте, сколько можно заработать прямо сейчас!

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.10.2026−09.11.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.10.2026−09.11.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь