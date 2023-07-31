Гороховский впервые обнародовал реальные цифры мошенничества с карточками клиентов

Мошеннические махинации

Только с марта 2023 года объемы мошеннических махинации по карточкам monobank составили 111,4 млн грн при 80-процентном уровне противодействия.

«Посмотрите на динамику мошенничества по нашим картам. Такой информацией с вами не поделится ни один банк. И это при том, что мы добились космического уровня противодействия. Наши модели останавливают более 80% этого безумия и если бы не они, эти цифры были бы в три-четыре раза выше», — отметил он.

Наибольшую часть в преступных действиях с карточками имеют операции социального инжиниринга, фишинг, псевдоброкеры и псевдобиржи, выманивание данных, непредоставление товаров и услуг после получения оплаты.

Читайте: Сбой в monobank стоил банку более 27 миллионов — Гороховский

«Финансовая осведомленность должна прививаться как вакцина», — написал Олег Гороховский.

По его словам, около 5000 клиентов ежемесячно «проходят вакцинацию не в условиях стационара, а дома».

«И это очень похоже на самолечение. А самолечение, как известно, может быть вредно для вашего здоровья, особенно ментального», — отметил он.