Один из соучредителей monobank Олег Гороховский впервые обнародовал реальные цифры мошенничества с карточками клиентов, пишет Finclub.
Гороховский впервые обнародовал реальные цифры мошенничества с карточками клиентов
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Мошеннические махинации
Только с марта 2023 года объемы мошеннических махинации по карточкам monobank составили 111,4 млн грн при 80-процентном уровне противодействия.
«Посмотрите на динамику мошенничества по нашим картам. Такой информацией с вами не поделится ни один банк. И это при том, что мы добились космического уровня противодействия. Наши модели останавливают более 80% этого безумия и если бы не они, эти цифры были бы в три-четыре раза выше», — отметил он.
Наибольшую часть в преступных действиях с карточками имеют операции социального инжиниринга, фишинг, псевдоброкеры и псевдобиржи, выманивание данных, непредоставление товаров и услуг после получения оплаты.
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«Финансовая осведомленность должна прививаться как вакцина», — написал Олег Гороховский.
По его словам, около 5000 клиентов ежемесячно «проходят вакцинацию не в условиях стационара, а дома».
«И это очень похоже на самолечение. А самолечение, как известно, может быть вредно для вашего здоровья, особенно ментального», — отметил он.
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Мабуть збирають список карт на які було багато скарг.