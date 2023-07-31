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31 июля 2023, 8:37 Читати українською

Гороховский впервые обнародовал реальные цифры мошенничества с карточками клиентов

Один из соучредителей monobank Олег Гороховский впервые обнародовал реальные цифры мошенничества с карточками клиентов, пишет Finclub.

Один из соучредителей monobank Олег Гороховский впервые обнародовал реальные цифры мошенничества с карточками клиентов, пишет Finclub.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиМошеннические махинацииТолько с марта 2023 года объемы мошеннических махинации по карточкам monobank составили 111,4 млн грн при 80-процентном уровне противодействия.
Фото: dev.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Мошеннические махинации

Только с марта 2023 года объемы мошеннических махинации по карточкам monobank составили 111,4 млн грн при 80-процентном уровне противодействия.

«Посмотрите на динамику мошенничества по нашим картам. Такой информацией с вами не поделится ни один банк. И это при том, что мы добились космического уровня противодействия. Наши модели останавливают более 80% этого безумия и если бы не они, эти цифры были бы в три-четыре раза выше», — отметил он.

Наибольшую часть в преступных действиях с карточками имеют операции социального инжиниринга, фишинг, псевдоброкеры и псевдобиржи, выманивание данных, непредоставление товаров и услуг после получения оплаты.

Читайте: Сбой в monobank стоил банку более 27 миллионов — Гороховский

«Финансовая осведомленность должна прививаться как вакцина», — написал Олег Гороховский.

По его словам, около 5000 клиентов ежемесячно «проходят вакцинацию не в условиях стационара, а дома».

«И это очень похоже на самолечение. А самолечение, как известно, может быть вредно для вашего здоровья, особенно ментального», — отметил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+53
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
31 июля 2023, 8:53
#
Фішинг та непоставка товару то не шахрайство з картками, то просто шахрайство. Як банк може протидіяти, якщо я щось купую по передплаті, підтверджую cvv, смс та відбитки пальців в додатку, а потім мені то не постачають? Повернути бабло? Не можна без рішення суду, банк не знає, про які умови поставок йдеться між замовником та постачальником. Шахрайство з картками — це коли я не хотів платити, а бабло зникло… коли зчитали дані картки на терміналах… коли перебили фінансовий номер телефону і вкрали бабло…
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0
Три літри
Три літри
31 июля 2023, 8:59
#
Тут писали що іноді в застосунку пише при спробі перевести гроші «отримувач має багато негативних відгуків, можливо він шахрай»

Мабуть збирають список карт на які було багато скарг.
+
+30
Riojas
Riojas
31 июля 2023, 10:44
#
То, что вполне в силах банка (к чести моно, как раз они этим не занимаются) — перестать звонить на финансовый номер. Любой звонок «мы из банка» — по определению мошенник. Для информирования о любой ситуации есть приложение, а не телефон. Но нет, идут бесконечные прозвоны с предложением оформить карту, оформить кредит, действительно от операторов банка. Чему вы тогда удивляетесь?
+
0
Три літри
Три літри
31 июля 2023, 11:07
#
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