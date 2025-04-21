Валютный рынок Украины с 21 по 25 апреля: почему скачки по евро немного снизятся

Ситуация на мировом валютном рынке, а также курс доллара и евро в Украине на этой неделе будут полностью зависеть всего от нескольких, но очень важных, факторов. О них расскажу более подробно.

Среди внутренних факторов, способных существенно повлиять на курс, можно выделить следующие:

Реакция ресурсного и валютного межбанка на решение Нацбанка сохранить учетную ставку на текущем уровне 15,5%годовых. В принципе, на дальнейшее ускорение инфляции регулятор мог ответить повышением учетной ставки до 16−16,5% годовых. Но чиновники НБУ пока взяли паузу. Отчасти потому, что надеются на улучшение экономических показателей Украины за счет роста оборонного сектора и затухания инфляции на фоне проседания цен на нефть в мире. Отчасти — рассчитывая на оживление других секторов экономики к лету.

Однако этого может не произойти: из-за угрозы рецессии большинство стран-торговых партнеров Украины начнут закрывать свои рынки и поддерживать своих производителей.

В этой ситуации, да еще и учитывая уже введенные Дональдом Трампом пошлины на сталь и некоторые другие товары украинского экспорта, Украине не стоит рассчитывать на сокращение негативного сальдо торговли. Поскольку импорт снижаться не будет. Соответственно, давление на курс гривны относительно доллара и евро только усилится.

На фоне сохранения высокой инфляции и вялого повышения депозитных ставок достаточно остро стоит и вопрос «связывания горячих денег» населения через привлечение этих средств с текущих гривневых счетов на срочные вклады.

Этот процесс немного оживился, но главное, чтобы он был устойчивым. Именно «связывание» таких ресурсов может позитивно сказаться на курсе нацвалюты на валютном межбанке и наличном рынке. Но тут нужно понимать, что за один день такие изменения не отразятся на общей картине нашего валютного рынка и давление на гривну пока останется высоким.

Для банков и регулятора будут важны:

динамика срочных вкладов в гривне и сроки размещения средств;

сальдо покупки и продажи валюты населением;

динамика депозитных ставок по гривневым вкладам в банках, в сравнении с реальным ростом цен на товары и услуги, то есть по сравнению с инфляцией.

Читайте также: Почему учетная ставка увеличивается, а доходность гривневых вкладов — не очень

Все эти ключевые вопросы были озвучены на пресс-конференции Нацбанка по сохранению учетной ставки 17 апреля, и теперь важен результат подобного решения регулятора уже на практике.

Читайте также: Реальная продуктовая инфляция в марте в 6 раз выше, чем у Госстата: что подешевеет в апреле

Компании-экспортеры, которые не успели закрыть свои долги перед бюджетом на прошлой неделе, продолжат рассчитываться с государством по налогам сейчас, с понедельника по вторник-среду. Это подстрахует гривну на межбанке в этот период. Но фактор расчетов бизнеса с бюджетом уже будет оказывать все меньше влияние на курсообразование.

Текущие хозяйственные операции компаний и конец месяца. На этой неделе клиенты будут закрывать свои текущие хозяйственные операции и готовиться к скорому закрытию нового отчетного периода. При таком формате работы не стоит ожидать от компаний значительного роста объема операций на валютном межбанке. По моим прогнозам, статистика ежедневных торгов по системе Блумберг будет находиться в пределах от $135 млн до $210 млн.

Интервенции Нацбанка. НБУ продолжит практически ежедневно продавать доллар на межбанке для поддержания курса гривны, но в некритичных для наших ЗВР объемах. По моим прогнозам, для этого ему понадобится потратить за эту неделю от $420 млн до $690 млн. Причем основной целью продажи валюты для регулятора в эти дни будет не только привычное закрытие дефицита на торгах, но и максимальное сглаживание курсовых колебаний.

На фоне внешней турбулентности по паре евро/доллар такая тактика Нацбанка просто необходима, чтобы снизить негативные последствия от торговых решений Трампа для нашей экономики и, как следствие, — скачков курса доллара и евро на украинском рынке.

Кроме того, вероятнее всего, НБУ будет периодически проводить адресные продажи доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям оборонного сектора, энергетики, критической инфраструктуры и т.д, чтобы их операции «не расшатывали» остальной межбанк.

Обстановка на фронтах. Этот фактор в условиях войны всегда влияет на настроения всех участников валютного рынка — как населения и госкомпаний, так и бизнеса. И эта неделя не станет исключением.

Из внешних факторов больше всего повлияют на курс валют в Украине следующие:

Дальнейшее развитие ситуации с торговыми войнами. Практически все рынки сейчас пребывают в шоке от постоянных нововведений Дональда Трампа в части тарифов и пошлин. Поэтому всевозможные новшества американской администрации в части введения/отмены/постановки «на паузу» своих тарифов способны значительно расшатывать ситуацию на всех мировых площадках. В том числе и по паре евро/доллар, что немедленно будет влиять на курс евро в Украине.

Кроме того, как уже отмечалось, уже введенные США повышенные пошлины на отдельные виды стали, металлургию и частично на другие товары украинского экспорта будут снижать объемы валютной выручки наших экспортеров на фоне растущих объемов импорта. В итоге Украина будет наращивать негативное сальдо торговли, что начнет все больше давить на курс доллара, и опосредованно — евро, внутри страны.

Поведение пары евро/доллар на мировых рынках. ЕЦБ на прошлой неделе снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 2,65% до 2,4% годовых, и ставку по депозитам — с 2,5% до 2,25% годовых.

Теперь мяч на стороне Федрезерва, который огласит свои решения по ставкам 7 мая.

Регулярная публикация текущих данных по состоянию экономик США и стран Евросоюза безусловно будет оказывать влияние на поведение основной валютной пары, но из-за стрессов торговых войн ей, да и вообще мировому валютному рынку, необходима условная «передышка» и коррекция. В итоге, по моим прогнозам, эта неделя пройдет по данной паре валют чуть «тише», то есть с меньшим уровнем волатильности евро.

Правда, только в том в случае, если Дональд Трамп не огорошит рынки новыми заявлениями. Но инвесторы явно от них уже устали, поэтому участники рынка, по моим прогнозам, в эти дни будут менее восприимчивы к подобным сигналам. И только рынок золота, где очень значительная доля консервативных (наиболее «пугливых») инвесторов и доля центробанков, которые продолжают постепенно скупать монетарное золото, будет реагировать на любой месседж руководства США.

В целом полного затишья ни на мировом, ни на украинском валютном рынке ожидать на этой неделе не приходится, но некоторое снижение волатильности по евро произойдет.

Прогноз курса доллара и евро на 21−25 апреля

Межбанк

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,125 до 1,142 доллара за евро. Котировки доллара на межбанке, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,10 до 41,70 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 46,23 до 47,62 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15−20 копеек по доллару и около 20−30 копеек по евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,80 до 41,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,70 до 41,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 46,20 до 47,80 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 46,20 до 47,65 гривен.